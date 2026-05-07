Percheziții în Brașov într-un dosar privind consultații medicale fictive

Polițiștii din Brașov au efectuat joi două percheziții într-un dosar penal care vizează suspiciuni de obținere ilegală de fonduri publice și fals intelectual.

Ancheta este derulată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Cercetările privesc servicii medicale care ar fi fost înregistrate ca fiind prestate începând din anul 2022, la nivelul unei unități medicale publice din județ.

Potrivit anchetatorilor, există suspiciunea că un medic specialist ar fi raportat consultații la distanță, prin telemedicină, care în realitate ar fi fost fictive. Aceste servicii ar fi fost ulterior decontate din fondurile bugetului național al asigurărilor sociale de sănătate.

Perchezițiile au avut loc la două instituții publice din județul Brașov, de unde urmează să fie ridicate documente, obiecte și date informatice relevante pentru anchetă. Prejudiciul exact va fi stabilit pe baza probelor administrate. La finalul acțiunii, două persoane urmau să fie conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere.