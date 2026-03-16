O femeie din Craiova, păgubită de propriul iubit: i-a luat mașina, banii și bijuteriile, apoi a încercat să fugă din țară

O femeie din Craiova a trecut printr-o experiență neplăcută după o relație de câteva luni cu un bărbat din județul Dolj. La finalul relației, aceasta a descoperit că partenerul i-ar fi luat mașina, o sumă de bani și mai multe bijuterii.

Potrivit informațiilor anchetatorilor, bărbatul ar fi profitat de încrederea femeii și ar fi plecat cu bunurile acesteia fără acordul ei. După ce a realizat ce s-a întâmplat, femeia a sesizat autoritățile.

Între timp, suspectul ar fi încercat să părăsească România, însă planul său nu a avut succes. Bărbatul a fost depistat de polițiști în timp ce încerca să treacă frontiera.

După verificări, acesta a fost reținut de autorități, urmând ca ancheta să stabilească exact împrejurările în care au fost luate bunurile și ce infracțiuni pot fi reținute în sarcina sa.

Cazul este acum investigat de polițiști, care încearcă să recupereze prejudiciul și să stabilească toate detaliile incidentului.