Ninsoare în plină primăvară: zăpadă și temperaturi negative în mai multe județe

Deși calendarul arată mijlocul primăverii, vremea s-a schimbat brusc, iar iarna și-a făcut din nou simțită prezența în mai multe zone din țară.

În județele Harghita, Brașov și Prahova, a nins abundent, iar zăpada s-a depus chiar și la altitudini mai mici de 1.000 de metri, inclusiv în localități.

Ninsoarea a fost vizibilă în stațiuni precum Bușteni și Cheia, dar și în zone din Brașov, precum Zărnești și Fundata, unde stratul de zăpadă a ajuns rapid la câțiva centimetri buni.

Temperaturile au coborât până la -2 grade Celsius în zonele locuite, iar drumurile au devenit dificile. În aceste condiții, drumarii au intervenit pentru a curăța carosabilul și pentru a asigura circulația în siguranță, mai ales că mulți șoferi au renunțat deja la anvelopele de iarnă.

În unele cazuri, ninsoarea i-a luat prin surprindere pe oameni, iar drumurile au fost acoperite rapid de zăpadă. La Fundata, stratul a ajuns la aproximativ 20 de centimetri în mai puțin de o oră.

Localnicii numesc acest fenomen „zăpada berzelor”, deoarece apare frecvent după revenirea păsărilor migratoare, chiar dacă sezonul rece ar trebui să fi trecut.