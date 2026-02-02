Modificarea Legii CCR, propusă de parlamentari PNL

Absenţele nemotivate vor fi sancţionate, iar judecătorii pot fi revocaţi

Parlamentari ai Partidul Naţional Liberal au depus un proiect de modificare a Legii de organizare şi funcţionare a Curtea Constituţională, care introduce sancţiuni clare pentru absenţele nemotivate ale judecătorilor şi exclude posibilitatea boicotării lucrărilor plenului.

Iniţiativa legislativă este semnată de deputata Raluca Turcan şi senatorul Daniel Fenechiu, în contextul în care absenţa a 4 judecători constituţionali a dus la amânări repetate ale pronunţării CCR asupra legii pentru creşterea vârstei de pensionare a magistraţilor şi reducerea pensiilor de serviciu.

Principalele modificări propuse

Potrivit proiectului, judecătorii Curţii Constituţionale vor avea obligaţia expresă de a participa la şedinţele plenului, boicotul nemaifiind o opţiune.

Absenţele nemotivate vor fi sancţionate financiar cu 10% din indemnizaţia brută pentru fiecare şedinţă ratată, fiind admise doar situaţii precum probleme medicale, caz fortuit sau forţă majoră.

De asemenea, proiectul introduce posibilitatea revocării judecătorilor:







Revocarea ar urma să fie decisă de autoritatea care a făcut numirea, anume Parlamentul sau Preşedintele României.

„Un pas spre recâştigarea credibilităţii CCR”

Într-o postare publică, Raluca Turcan a precizat că proiectul reprezintă „un început pentru a discuta despre credibilitatea Curţii Constituţionale”, subliniind că măsurile propuse nu afectează independenţa judecătorilor şi nici inamovibilitatea acestora pe durata mandatului.

Potrivit deputatei liberale, CCR şi-a pierdut din credibilitate în ultimii ani din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate şi, recent, a absenţelor repetate care au blocat pronunţarea unor decizii importante. „Legea introduce doar standarde minime de conduită şi responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituţii ale statului”, a mai afirmat Turcan.

Contextul iniţiativei

La 16 ianuarie, Curtea Constituţională a amânat, pentru a patra oară, pronunţarea asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate privind legea pensiilor de serviciu ale magistraţilor, stabilind un nou termen pentru 11 februarie.

Anterior, la şedinţa din 29 decembrie 2025, cvorumul nu a putut fi întrunit după ce 4 judecători au lipsit de la lucrările plenului.

Ulterior, aceştia au motivat absenţa prin solicitarea amânării pronunţării pentru realizarea unui studiu de impact şi pentru clarificări din partea Guvernului privind efectele legii asupra pensiilor magistraţilor.

Iniţiatorii proiectului susţin că noile reguli sunt necesare pentru a preveni repetarea unor astfel de blocaje.

Sursa: Realitatea din Justitie