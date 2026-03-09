Măsură radicală pentru șoferi. Semafoarele care „pedepsesc” viteza, instalate într-un oraș din țară

Premieră într-un oraș din România, unde radarele nu mai dau doar amenzi, ci controlează direct semafoarele. Sistemul detectează vehiculele care rulează cu viteză excesivă și schimbă lumina semaforului pe roșu, obligând conducătorii auto să respecte legea prin întreruperea forțată a deplasării.

Primăria Brașov face un pas decisiv către creșterea siguranței rutiere prin instalarea unor sisteme radar inteligente în mai multe intersecții aglomerate din oraș. Aceste dispozitive vor monitoriza trecerile pentru pietoni din zonele cu risc ridicat și vor acționa direct asupra semaforizării: în momentul în care un șofer depășește limita de viteză legală, semaforul va trece automat pe culoarea roșie. Măsura are un dublu rol, vizând atât temperarea șoferilor grăbiți, cât și protejarea celor mai vulnerabili participanți la trafic.

Dincolo de noile radare, Comisia de Circulație a aprobat o serie de modificări logistice menite să simplifice tranzitul prin oraș:

Sensuri giratorii și unice: Un sens giratoriu important va fi reorganizat pentru a facilita alegerea direcțiilor către zonele principale, în timp ce pe două străzi dintr-un cartier brașovean vor fi introduse noi sensuri unice.

Infrastructură școlară: În fața unei instituții de învățământ superior va fi amplasată o barieră auto pentru un control mai bun al accesului, iar pe o arteră principală vor apărea noi stații de transport în comun.

Semaforizare: Eficiența fluxului auto va fi susținută și prin montarea unui sistem de „verde intermitent” la unul dintre semafoarele existente.

Pe plan social, atmosfera din oraș este marcată de decizia profesorilor de a boicota simularea examenelor naționale, sub sloganul „frica nu trebuie să dicteze la catedră”. În paralel, autoritățile au avizat deja traseul pentru „Marșul pentru Viață 2026”, programat pentru data de 28 martie. Evenimentul va parcurge zona centrală a orașului, moment în care circulația va fi reorganizată temporar pentru a permite desfășurarea manifestării.