Inconștiență maximă. Turiști în pantofi, recuperați de salvamontiști din zona montană înaltă, unde zăpada are 50 de centimetri

Două turiști neechipați corespunzător au fost coborâți din zona montană înaltă de către salvamontiştii din Săcele şi Braşov. Unul dintre ei, aflat în risc de hipotermie, îşi pierduse un pantof în zăpada de 50 de centimetri.

”Acţiune de noapte a Salvamont Săcele, împreună cu Serviciul Public Judetean Salvamont Braşov. Două persoane de aproximativ 40 de ani au fost coborâte de sub vârful Piatra Mare, unde zăpada era de aproximativ 50cm”, a transmis Salvamont Săcele.

Potrivit reprezentanților instituției, cele două persoane nu erau echipate corespunzător, fiind în risc de hipotermie, iar una dintre ele îşi pierduse în zăpada unul din pantofi.

”În timp ce echipa Săcele i-a preluat şi îi cobora, colegii de la Salvamont Judeţul Braşov au venit în întimpinare cu şosete şi ghete pentru turist. Geaca oferită a fost refuzată. Cei doi turisti au fost coborâţi în siguranţă, nefiind nevoie de intervenţie medicală”, au mai precizat salvamontiştii.

Salvatorii montani avertizează că, deşi vremea s-a încălzit, la altitudine încă este iarnă, iar echipamentul trebuie să fie unul pentru temperaturi scăzute.