Luis Lazarus, atac devastator la Ursula von der Leyen: „Să fie audiată în dosarul vaccinurilor din România”

Ursula von der Leyen ar trebui să fie trasă la răspundere în dosarul vaccinurilor din România - este mesajul transmis de Luis Lazarus. Europarlamentarul a explicat cum a ajuns țara noastră să semneze contractul cu Big Pharma în urma căruia am ajuns să fim obligați să plătim 600 de milioane de euro.

„Vrea 600 de milioane de euro de la România și 1 miliard 300 de milioane de la Polonia. Vreau să zic că pierdut și Polonia. Ia uite, mă, adică noi ăștia mai patrioții care ne permitem luxul să refuzăm big pharma, nu e nicio problemă, că la Bruxelles tocmai s-a câștigat procesul și sentința este executorie, deși nu definitivă, dar nu contează.

Atâta timp cât e executorie, te poți trezi cu ăștia că te pot executa, care e problema, extraordinar. Acum să punem întrebarea: cum a apărut acest contract? Acest contract a apărut foarte simplu, s-a trezit Ursula cu comisia ei minunată să semneze contractul.

Doamna Ursula nu ar trebui să fie audiată în dosarul vaccinurilor din România? Păi sunt anchetați Cîțu și cu Voiculescu, care dau vina pe ea. Ursula nu a zis nimic, s-a făcut că plouă. Până o să fie audiată Ursula în dosarul vaccinurilor din România, mă tem că România va trebui să plătească 600 de milioane de euro. Știți cam cât înseamnă asta? 600 de milioane de euro? Cam vreo trei spitale.”, a declarat Luis Lazarus.