Lucrări la rețeaua de apă din Brașov. Cinci străzi, vizate de intervenții

Compania Apa Brașov anunță lucrări la rețeaua de apă. Cinci străzi sunt vizate de intervenții, iar furnizarea poate fi afectată temporar.
Locuitorii din Brașov ar putea fi afectați de lucrări de reparații și întreținere la rețeaua de alimentare cu apă. Intervențiile realizate de Compania Apa Brașov pot provoca întreruperi temporare ale furnizării sau modificări ale calității apei după reluarea alimentării.
Potrivit informărilor operatorului, lucrările la rețeaua publică sunt necesare pentru remedierea defecțiunilor și menținerea sistemului de alimentare cu apă în condiții corespunzătoare de funcționare.
Unde sunt programate lucrări la rețeaua de apă din Brașov
Intervențiile vizează cinci străzi din municipiul Brașov, unde echipele tehnice pot efectua reparații la conducte, branșamente sau alte componente ale infrastructurii de alimentare cu apă.
Lista exactă a străzilor și tipurile de lucrări trebuie verificate în informarea aferentă zilei respective, deoarece programul intervențiilor se modifică în funcție de problemele identificate și de necesitățile tehnice.
Alimentarea cu apă ar putea fi întreruptă temporar
Pe durata lucrărilor, furnizarea apei poate fi afectată în zonele în care intervin echipele tehnice. Durata eventualelor întreruperi depinde de natura defecțiunilor și de complexitatea reparațiilor.
Pentru a reduce disconfortul, locuitorii sunt sfătuiți să își pregătească o rezervă de apă potabilă pentru consum și activitățile casnice.
Recomandări pentru consumatorii din Brașov
După reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar modificări de aspect. Dacă aceasta este tulbure, se recomandă să fie lăsată să curgă câteva minute.
Pentru informații suplimentare sau pentru sesizarea problemelor legate de alimentarea cu apă, consumatorii pot contacta dispeceratul Companiei Apa Brașov, disponibil permanent, la numărul 0268 926.
Compania recomandă urmărirea anunțurilor oficiale pentru actualizări privind lucrările și eventualele întreruperi ale furnizării apei.