Kim Jong Un confirmă o politică extremă: soldații trimiși în Ucraina ar fi obligați să se sinucidă pentru a evita capturarea
Kim Jong Un
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a confirmat public o politică radicală aplicată pe câmpul de luptă, potrivit căreia militarii trebuie să recurgă la sinucidere pentru a nu cădea prizonieri, în contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucraina.
Declarațiile au fost făcute la Phenian, în cadrul unei ceremonii oficiale dedicate soldaților căzuți, pe fondul implicării tot mai vizibile a Coreea de Nord în conflict și al informațiilor privind pierderile suferite de trupele trimise în sprijinul Moscovei.
În discursul său, Kim a făcut referire explicită la militarii care s-au „autodistrus”, lăudându-i pentru sacrificiul lor.
„Eroii care au optat fără ezitare pentru auto-detonare, atac sinucigaş, pentru a apăra marea onoare” au fost lăudaţi de Kim în discursul ţinut în faţa familiilor îndoliate şi a înalţilor oficiali ruşi.
„Nu s-au aşteptat la nicio compensaţie, deşi au realizat fapte remarcabile. Au murit eroic", a adăugat liderul nord-coreean.
Afirmațiile vin într-un moment în care comunitatea internațională urmărește cu atenție extinderea implicării militare a Phenianului în conflictul din Ucraina, precum și metodele controversate utilizate de regim în gestionarea trupelor sale pe front.
