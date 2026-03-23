Incident aviatic la New York! Un avion Air Canada Express, implicat într-un accident pe pistă VIDEO

Un avion Air Canada Express, operat de Jazz Aviation și sosit de la Montreal, a lovit un vehicul de la sol în timpul aterizării pe Aeroportul LaGuardia din New York, provocând suspendarea temporară a tuturor zborurilor și declanșarea unei intervenții de urgență.

Cum s-a produs incidentul

Potrivit FlightRadar24, aeronava CRJ‑900 a atins vehiculul cu aproximativ 39 km/h, impactul provocând avarii vizibile la partea frontală a avionului, conform imaginilor neconfirmate apărute pe rețelele sociale.

Reacția autorităților

Departamentul de Pompieri din New York a intervenit imediat după raportarea incidentului, iar Administrația Federală a Aviației (FAA) a emis o interdicție de decolare pentru toate aeronavele de pe LaGuardia până la ora 05:30 GMT, avertizând că situația de urgență ar putea prelungi închiderea până la ora 18:00 GMT.