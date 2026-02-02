Incendiu la Spitalul Militar din Brașov: foc izbucnit într-un container cu materiale sanitare

Un incendiu a avut loc luni dimineață în curtea Spitalului Militar din Brașov. Focul a izbucnit la un container aflat în incinta unității medicale, conform informațiilor inițiale.

La fața locului au intervenit pompierii de la ISU Brașov pentru stingerea incendiului. În container se aflau materiale sanitare. Pentru intervenție au fost trimise mai multe autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj de descarcerare și unul SMURD.

Incendiu la Spitalul Militar din Brașov

„La fața locului se deplasează trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, o autoscară, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.