Actualitate· 1 min citire

Descinderi și controale în Complexul Dragonul Roșu. Comercianții de echipamente, verificați de autorități

Descinderi la Dragonul Roșu

Descinderi la Dragonul Roșu

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 10:43
Sursărealitatea.net

O amplă acțiune de control are loc la această oră în Complexul comercial Dragonul Roșu, unde autoritățile verifică mai mulți comercianți de echipamente și aparatură. Intervenția vizează posibile produse neconforme, introduse pe piață fără respectarea cerințelor legale.

Acțiunea este desfășurată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în colaborare cu Jandarmeria Română.

Ce verifică autoritățile în Dragonul Roșu

Potrivit informațiilor oficiale, controalele sunt concentrate pe identificarea echipamentelor care nu respectă normele privind comercializarea și utilizarea pe piața din România.

Inspectorii analizează dacă produsele puse la vânzare îndeplinesc condițiile legale necesare pentru a fi introduse în circuitul comercial, în special în ceea ce privește aparatura electronică și echipamentele de comunicații.

Acțiunea este în desfășurare

Verificările au început în cursul dimineții și sunt în plină desfășurare. Reprezentanții instituțiilor implicate estimează că operațiunea va continua până în jurul orei 11:30.

Până la acest moment, nu au fost comunicate informații oficiale privind eventuale nereguli sau produse confiscate.

De asemenea, nu este clar dacă au fost aplicate sancțiuni comercianților verificați.

Rezultatele, așteptate după finalizarea controlului

Autoritățile urmează să ofere detalii suplimentare la finalul acțiunii, când vor fi centralizate toate constatările făcute în teren.

În funcție de rezultate, ar putea fi anunțate eventuale măsuri administrative sau sancțiuni, în cazul în care vor fi descoperite produse care nu respectă legislația în vigoare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

descinderinereguliperchezitiidragonul roșusanctiuni

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe