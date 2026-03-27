Decizie controversată la Washington: Trump interzice colaborarea cu firmele care au politici anti-discriminare

Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care limitează drastic accesul companiilor la contracte cu administrația federală, dacă acestea aplică politici interne de combatere a rasismului sau sexismului.

Măsura, care urmează să intre în vigoare în 30 de zile, face parte din ofensiva mai amplă a liderului american împotriva programelor de diversitate, echitate și incluziune (DEI), utilizate de ani de zile în mediul public și privat pentru a reduce discriminarea.

Potrivit noilor reguli, firmele care vor să colaboreze cu statul american vor trebui să includă clauze speciale prin care să garanteze că nu desfășoară activități considerate discriminatorii în cadrul inițiativelor DEI.

Trump și susținătorii săi susțin că aceste programe favorizează anumite categorii în detrimentul altora și afectează accesul corect la locuri de muncă, catalogându-le drept forme de „discriminare inversă”.

În ordinul semnat, președintele american afirmă că astfel de politici cresc costurile pentru companii și influențează negativ relațiile contractuale cu administrația federală.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a intensificat măsurile împotriva inițiativelor DEI, acestea fiind eliminate sau restrânse nu doar în instituțiile guvernamentale, ci și în universități, școli și chiar în domeniul sportului.