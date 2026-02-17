Criză acută de medici la Spitalul din Brașov: 4 din 5 radiologi și-au înaintat demisia

Într-o singură gardă sunt peste 300 de pacienți

Este criză de medici la Spitalul din Brașov. Patru din cei cinci medici radiologi și-au înaintat demisia din cauza volumului uriaș de muncă.

Este criză fără precedent la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Patru dintre cei cinci medici radiologi de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și-au dat demisia, invocând volumul uriaș de muncă și lipsa de personal.

Într-o singură gardă sunt peste 300 de pacienți, iar aproape o treime au nevoie de investigații imagistice. Un singur medic trebuie să interpreteze zeci de radiografii și sute de imagini de computer tomograf în doar câteva ore.

Situația e cu atât mai gravă cu cât e plin sezon al sporturilor de iarnă, iar tot mai mulți turiști ajung la spital cu fracturi și traumatisme după accidente pe pârtii. Din martie, dacă demisiile vor fi menținute, la urgențe ar putea rămâne un singur medic radiolog.

Conducerea spitalului încearcă să-i convingă pe medici să revină asupra deciziei și cere aprobarea unor transferuri, în condițiile în care angajările sunt blocate de restricțiile impuse prin lege.