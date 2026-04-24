Conductă de gaz avariată în Rucăr, 100 de persoane evacuate VIDEO

O conductă de gaz a fost avariată vineri în comuna Rucăr, județul Argeș, în timpul unor lucrări executate pentru consolidarea unui pod peste un pârâu. În urma incidentului, pompierii argeșeni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Ajunse la fața locului, echipajele ISU Argeș au constatat că existau pierderi de gaze din conducta avariată. Zona a fost izolată imediat, iar pompierii au stabilit un perimetru de siguranță pentru a preveni producerea unui incendiu sau a unei explozii. Totodată, a fost anunțat distribuitorul de gaz, iar o echipă specializată a intervenit pentru oprirea alimentării.

Ca măsură de precauție, aproximativ 100 de persoane au fost evacuate temporar din gospodăriile aflate în apropiere, dar și din magazinele din zonă. După remedierea situației de risc, oamenii au putut reveni în locuințe. Pompierii le-au recomandat însă să aerisească bine spațiile și să evite folosirea surselor de foc.

Incidentul a afectat și circulația rutieră. Potrivit Infotrafic, traficul pe DN73 a fost oprit pentru autocamioanele de peste 7,5 tone, în timp ce celelalte vehicule circulă alternativ, dirijat de autorități.