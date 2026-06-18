Ciprian Ciucu, audiat la DNA! Edilul, pus sub acuzare pentru luare de mită - SURSE

Publicat 18 iun. 2026, 13:51 Actualizat 18 iun. 2026, 15:00 Sursă Realitatea PLUS

Este bomba zilei! Ciprian Ciucu este audiat la DNA. Primarul Capitalei e acuzat într-un dosar privind campania electorală din 2025, condusă de Ilie Bolojan și Dan Motreanu. Edilul ar fi fost pus sub acuzare într-un dosar de luare de mită, susțin surse judiciare citate de Realitatea PLUS.

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