Cal lovit de mașină, pe Șoseaua Cristianului din Brașov. Trafic îngreunat

Șoferul implicat în accident a fost grav rănit.
La acest moment, traficul rutier se desfășoară cu restricții pe Șoseaua Cristianului, în apropiere de municipiul Brașov, ca urmare a unui accident de circulație produs cu puțin timp în urmă.
În accident a fost implicat un autoturism, al cărui conducător ar fi lovit un cal aflat pe partea carosabilă, anunță IPJ Brașov.
În urma evenimentului conducătorul a suferit leziuni pentru care, în acest moment benecifiază de îngrijiri medicale.
La fața locului sunt prezente echipaje ale Poliției Rutiere și se efectuează cercetări pentru lămurirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.
Traficul rutier va fi reluat integral după finalizarea activităților de cercetare și îndepărtarea vehiculelor avariate de pe carosabil.