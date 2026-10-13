Actualitate· 1 min citire

Cal lovit de mașină, pe Șoseaua Cristianului din Brașov. Trafic îngreunat

Accident la Brașov

Accident la Brașov

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Brasov ca sursă preferată
Scris deStoica Marian
Publicat13 oct. 2026, 08:22
Sursărealitatea.net

Șoferul implicat în accident a fost grav rănit.

La acest moment, traficul rutier se desfășoară cu restricții pe Șoseaua Cristianului, în apropiere de municipiul Brașov, ca urmare a unui accident de circulație produs cu puțin timp în urmă.

În accident a fost implicat un autoturism, al cărui conducător ar fi lovit un cal aflat pe partea carosabilă, anunță IPJ Brașov.

În urma evenimentului conducătorul a suferit leziuni pentru care, în acest moment benecifiază de îngrijiri medicale.

La fața locului sunt prezente echipaje ale Poliției Rutiere și se efectuează cercetări pentru lămurirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Traficul rutier va fi reluat integral după finalizarea activităților de cercetare și îndepărtarea vehiculelor avariate de pe carosabil.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe