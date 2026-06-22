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Accident rutier mortal, în județul Brașov

Accident grav în județul Brașov

Accident grav în județul Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 17:24
Sursărealitatea.net

Un grav accident rutier s-a produs luni pe DJ103B, între localitățile Săcele și Tărlungeni, județul Brașov, în urma coliziunii dintre un autocamion și un autoturism.

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, pentru gestionarea situației au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată în autoturism. Din păcate, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața, iar cadrele medicale sosite la locul accidentului au constatat decesul acesteia.

Pompierii și echipajele de intervenție acționează la locul accidentului pentru descarcerarea victimei și pentru asigurarea măsurilor specifice de siguranță în zona accidentului.

Traficul în zonă poate fi afectat pe durata intervenției autorităților.

Cauzele producerii incidentului urmează să fie stabilite de către polițiști, în cadrul anchetei deschise în acest caz.

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