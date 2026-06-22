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Accident rutier mortal, în județul Brașov
Accident grav în județul Brașov
Publicat22 iun. 2026, 17:24
Sursărealitatea.net
Un grav accident rutier s-a produs luni pe DJ103B, între localitățile Săcele și Tărlungeni, județul Brașov, în urma coliziunii dintre un autocamion și un autoturism.
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