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Actualitate· 1 min citire
Accident la o trecere de pietoni din Timișoara! O adolescentă de 17 ani a ajuns la spital după ce motocicleta a căzut peste ea
Ambulanță
Un accident neobișnuit s-a produs la o trecere de pietoni din Timișoara, unde o adolescentă de 17 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a căzut de pe motocicletă, iar vehiculul s-a prăbușit peste ea.
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