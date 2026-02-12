Actualitate· 1 min citire
6 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei
12 feb. 2026, 15:42
Actualizat: 12 feb. 2026, 15:42
În total, de la începutul sezonului, au fost raportate 74 de decese
Şase persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei, iar în total, de la începutul sezonului, au fost raportate 74 de decese, potrivit Institutului Naţional de Statistică.
În săptămâna 2 - 8 februarie s-au înregistrat peste 100.000 de cazuri de infecţii respiratorii - în scădere faţă de săptămâna anterioară.
Faţă de aceeaşi săptămână a sezonului precedent, scăderea este de 33%.
În prima săptămână din luna februarie s-au înregistrat 6.700 de cazuri de gripă clinică, de asemenea în scădere faţă de săptămâna anterioară, dar şi faţă de anul trecut. Până în prezent au fost înregistrate 1.300.000 de vaccinări antigripale.
