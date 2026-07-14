Legea salarizării, contestată dur de PSD: Social-democrații refuză votul fără a vedea proiectele

Publicat 14 iul. 2026, 11:32 Actualizat 14 iul. 2026, 11:33 Sursă Realitatea.Net

Legea salarizării unitare, asumată prin PNRR, se transformă într-un câmp de bătălie politică între partenerii de guvernare. PSD a trecut de partea confederațiilor sindicale și refuză proiectul executivului, despre care susține că ar diminua veniturile pentru 40% din sectorul public. Semnalul de blocaj este întărit de parlamentarul social-democrat Mihai Alexandru Ghigiu, care a subliniat că formațiunea sa nu va susține majorări salariale pentru demnitari, în timp ce textul legii rămâne ascuns sub lacăt.

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