Economia lui Ceaușescu. Raportul Securității despre adevărata stare a economiei. Cife umflate, combinate uriașie în blocaj

Regimul Ceaușescu prezenta industria comunistă drept o „epocă de aur” a independenței economice complete. În retorica oficială, România socialistă era un „gigant capabil să producă orice”, de la bunuri de consum de uz casnic până la avioane și tehnică grea. În realitate, succesul clamat de propagandă ascundea o criză structurală profundă, caracterizată prin ineficiență, tehnologii depășite și raportări fictive generalizate.
Iluzia industrializării forțate și a planului cincinal
Modelul economic promovat de Nicolae Ceaușescu s-a bazat pe dezvoltarea disproporționată a industriei grele și a petrochimiei, fără a ține cont de cerințele reale ale pieței sau de resursele disponibile. România achiziționa materii prime energetice și minereuri pe valută forte, pe care le prelucra în combinate mamut. Produsele finite rezultate erau adesea de o calitate inferioară și se exportau în pierdere, doar pentru a raporta cifre spectaculoase în cadrul planurilor cincinale.
După decizia de la începutul anilor '80 de a achita anticipat datoria externă și de a bloca orice nouă creditare, retehnologizarea fabricilor a fost complet sistată. Marea industrie a rămas ancorată în nivelul tehnologic al anilor '60-'70. Pentru a menține în funcțiune acești mastodonți energofagi, regimul a introdus un sistem drastic de raționalizare a resurselor pentru populație și economie:
Tăieri masive de curent electric și energie termică pentru populație, destinate prioritizării uzinelor.
Compromiterea șarjelor în turnătorii din cauza sistării neanunțate a alimentării electrice pe marile platforme.
Producția masivă de bunuri pe stoc, neutilizabile sau refuzate la export, care generau o imensă „muncă în zadar”.
Anatomia unui faliment: Documentul secret al Securității din septembrie 1989
O notă secretă a Securității din 30 septembrie 1989 (C.N.S.A.S., Dosar D 1907, vol. 1) oferă o radiografie exactă a colapsului economic structural chiar înaintea căderii regimului. Documentul arată cum blocajul generalizat de pe lanțul de aprovizionare, scăderea fondurilor de salarii și raportările false afectau direct starea de spirit a muncitorilor de pe marile platforme industriale din Brașov.
Întreprinderea de Autocamioane Brașov: Raportări fictive și producție blocată
Notele Securității semnalau că starea de spirit din rândul angajaților de la Autocamioane Brașov era extrem de tensionată din cauza neîncasării drepturilor salariale complete, urmare a nerealizării planului.
Falsificarea raportărilor: Deși conducerea raportase îndeplinirea planului la producția marfă pe primele 8 luni în proporție de 93%, uzina nu reușise să livreze 648 de autovehicule (dintre care 114 destinate exportului) și 50 de seturi CKD pentru China, raportate fictiv ca realizate în lunile anterioare.
Producția pe luna septembrie: Din planul de 2.065 de autocamioane și autosașiuri, până la 27 septembrie ajunseseră în parcul de livrări doar 124 de bucăți.
Exportul pe valută și ruble: Din planul de export de 13.013 mii ruble pe primele două decade, raportat ca realizat în proporție de 60%, realizarea efectivă era de doar 0,04%.
Furnizori blocați pe orizontală: Producția era oprită din cauza lipsei de profiluri speciale de la Laminorul Brăila, oțel rotund de la Combinatul Siderurgic Reșița, anvelope de la Danubiana București și Florești, vopseluri de la Policolor și Azur Timișoara, precum și amortizoare de la Întreprinderea Mecanică Reșița.
Criza de salarii: Întreprinderea primise deja un sprijin extraordinar de 17 milioane lei pentru fondul de salarii pe lunile anterioare, însă nu mai putea acoperi retribuțiile pentru luna în curs.
Întreprinderea „Electroprecizia” Săcele: Deficit de materii prime strategice
Afectată de lipsa cronică de resurse importate și materiale de bază, Electroprecizia Săcele realizase doar 37% din planul lunii septembrie:
Ponderea pe secții: Secția alternator-delcou realizase doar 24,25% din plan, secția demaroare 35%, iar secția motoare electrice 38%.
Deficit de resurse: Din 125 tone de cupru necesare, au fost repartizate 50 tone; din 50 tone aluminiu, doar 10 tone; din 42 kg de argint, doar 5 kg.
Lipsă componente electronice:I.P.R.S. Băneasa livrase doar 50% din circuitele flexibile contractate, iar contactele de wolfram din import nu sosiseră.
Contracte externe anulate: Din 6.500 de motoare electrice destinate R.D.G., s-au putut produce doar 2.300 din cauza lipsei conductorilor de bobinaj. S-a blocat complet livrarea de polizoare pentru partenerii din Thailanda și Olanda.
„Tractorul” Brașov: Lanț de dependențe eșuat
La Întreprinderea „Tractorul” Brașov, valoarea producției realizate în luna septembrie 1989 se estima la numai 550 milioane lei din planul de 765 milioane lei, fenomen ce a atras tăierea fondului de salarii.
Exporturi blocate către U.R.S.S.: 33 de tractoare pesate S.1501 destinate exportului sovietic erau nefinalizate din lipsa motoarelor.
Furnizori în colaps: Uzina nu primise 23 de autoșasiuri de la Autocamioane Brașov, 41 tone de vopsea și grund de la Azur și Policolor, 1.325 pompe de injecție și 7.000 de injectoare de la I.M.F. Sinaia.
Piese lipsă: Din cele 2.870 de cilindri hidraulici necesari de la I.M.H. Galați, au fost livrate doar 979 bucăți, iar Întreprinderea de Radiatoare Brașov livrase numai 1.377 de radiatoare dintr-un necesar de 6.500 de bucăți.
Concluzie: Un sistem economic în stare de moarte clinică
Documentele din toamna anului 1989 demonstrează că industria socialistă se afla într-un blocaj sistemic total înainte de evenimentele din decembrie. Incapabil să asigure materii prime de bază, să își plătească angajații sau să livreze produsele contractate la export, regimul comunist funcționa pe baza unor raportări fictive generalizate. Scăderea dramatică a nivelului de trai, combinată cu tăierile salariale și lipsa perspectivelor, a transformat marile platforme industriale din motoare ale propagandei în focare de nemulțumire socială care au grăbit prăbușirea dictaturii.