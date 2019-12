Starea drumurilor din judeţul Braşov şi împrejurimi

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a prezentat în ce condiţii se circulă, pe şoselele din centrul țãrii, în această dimineață.

CAROSABIL: Acoperit cu zapada pe :

– DN1A Km 160 + 600 – 190 +070 LIM.Jud.PH.- Sacele Bv zapada framantata 0 – 1 cm

-DN2D Km 95 + 000 – 117 + 868 Gresu {Cv} – Tinoasa {Cv} zapada framantata 2-3cm

– DN 7C Km 130+000 – 151+000 Balea Cascada(Sb), zapada framantata 1- 5 cm

-DN10 Km 94 +790 – 120 + 760 LIM.Jud.Buzau. – Lim .jud Bv.zapada framnatata 1 2 cm

– DN11 Km 60 + 100 – 90 + 000 Tg Secuiesc {Cv} – LIM.jud .Bacau .zapada framantata 1-2 cm

-DN12 Km 81 +000 – 131 + 910 M.Ciuc {Hr } – Gheorghieni {Hr } zapada framantata 1- 2 cm

– DN 12 C Km 5 +000 – 32 + 000 Gheorghieni {Hr} – Lim . jud.Nt. zapada framantata 1- 2 cm

– DN 13E Km 74+000 – 89+000 Zagon (Cv) – Int. Buzaului (Cv) zapada framantata 2-3 cm

-DN 15 Km 182 + 800 – 223 + 441 Toplita {Hr} – Lim.jud.Nt. zapada framantata 1 – 2 cm

– DN 73 A Km 0 +000 – 12 +000 Predeal {Bv} – Rasnov {Bv} zapada framantata 0 -1cm

in rest, umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 157 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 1173 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT+ 2 to Ca Cl 2 in intervalul orar 17:00/28 .12 2019 – 05:00/29.12.2019 astfel:

– SDN Brasov s-a actionat cu 33 autoutilaje si s-au raspandit 353 tone sare pe: DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 13E; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F si VOB;

– SDN Sibiu s-a actionat cu 30 autoutilaje si s-au raspandit 214 tone sare + 2 to Ca Cl 2 pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 14, DN 14A si DN 14B;

– Sectia Autostrazi Sibiu s-a actionat cu 30 autoutilaje si s-au raspandit 131 tone sare pe: A1 si A3;

– SDN Targu Mures s-a actionat cu 19 autoutilaje si s-au raspandit 37 tone sare pe: DN 13; DN 13A; DN 14; DN si DN 16;

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 27 autoutilaje si s-au raspandit 270 tone material antiderapant pe: DN 11B; DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

– SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 18 autoutilaje si s-au raspandit 168 tone sare pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E.

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

PRECIPITATII: ninge la Predeal ,Valea Homorod,Sacele,Feldioara ,Bran, Poiana Marului jud Bv. ninge la Tusnad ,Izvorul Mures Borsec si Lacu Rosu jud Hr.ninge la Bretcu ,Intorsura Buzaului jud Cv

VANT: moderat

VIZIBILITATE: buna;