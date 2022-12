Primăria Brașov le-a pregătit brașovenilor și turiștilor o petrecere în aer liber de Revelion și peste 10.000 de focuri de artificii care vor fi lansate din cinci locuri din oraș. Prin parteneriatul cu Kiss FM, cei mai cunoscuți DJ din Brașov vor mixa pe scena amplasată în Piața Sfatului, iar show-ul va fi transmis live pe Kiss FM și Kiss TV.

„Și anul acesta, Revelionul din Brașov se aude și se vede în toată țara. Acesta va fi transmis live pe posturile naționale Kiss FM și Kiss TV unde toată România va putea urmări spectacolul de muzică electronică ce se va întâmpla în Piața Sfatului începând cu orele 20.30 și care va ține până în jurul orei 0.30. Vom avea DJ locali care vor încălzi atmosfera, vom avea spectacol de lumini și artificii. Spectacolul de Revelion face parte din programul «Magia iernii Brașov 2022», în cadrul căruia municipalitatea a oferit brașovenilor și turiștilor evenimente și atracții diverse, de la cel mai frumos brad de Crăciun din România și Târgul de Crăciun din piața Sfatului până la proiecții de film la Cinematograful Astra și Cinema Stellarium, evenimentele de la Banca de Cultură sau patinoarul din piața Sfântul Ioan“, a precizat viceprimarul Flavia Boghiu.

DJ-ul și producătorul muzical brașovean Paul Groove va deschide show-ul, la ora 20.30 Întotdeauna atras de muzică, de mic a urmat o școală de chitară și a început să mixeze la vârsta de 15 ani într-un club. De la început, Paul a simțit o atracție puternică pentru partea tehnologică a muzicii electronice. În scurt timp a ajuns să fie rezident în cele mai importante cluburi de muzică din Brașov, unde mixa în fiecare weekend, iar de-a lungul anilor a mixat alături de artiști importanți ai momentului. În 2016 – după 8 ani de rezidențiat în cluburile Brașovului – și-a deschis propriul studio de înregistrări, Groove Records, pe care îl deține și în prezent, iar în urmă cu doi ani a deschis prima școală de DJ din Brașov, Groove Nights, unde este trainer pentru viitoarele generații de DJ.

DJ Cahul își va începe spectacolul în jurul orei 21.30. Cahul a început să pună muzică pentru prima dată la 14 ani, iar în Brașov a avut oportunitatea să își demonstreze aptitudinile în deschidere sau alături de artiști români ca Internulo, Optic, Nusha, Delia, Carlas Dreams, Suie Paparude, Horia Brenciu, Loredana, Paraziții, BUG Mafia, dar și internationali, precum Parov Steral, Ida Cor, Nadia Ali, Steve Edwards, George Morel, Yousef & Jason Bay, Chicane, Shlomi Aber. A fost rezident în cluburi precum LivingRoom, Theatre, Kasho, Times, 4Rooms, Kruhnen Musik Halle, dar și în cluburi londoneze ca Broke sau Boheme. Este co-fondator „Our Legacy events“ și organizator evenimente indoor și outdoor, dar și colaborator al mai multor posturi de radio.

DJ Mentol este tot un DJ și producer brașovean, prezent frecvent pe scena muzicală a genului din ultimii ani. A fost rezident Vibe FM, a fost prezent la festivaluri cunoscute de muzică (Untold, Electric Castle, Liberty Parade, Back to the Wild, MurMur) și are mai multe producții inedite în colaborare cu diferite case de discuri. Producția reprezintă la momentul actual unul dintre principalele sale interese, petrecând multe ore in studio. Îi puteti asculta mixurile și pe Dance FM, în cadrul emisiunii Weekend Mood. Sound-ul original și stilul vesel i-au făcut producțiile cunoscute și “vocea” apreciată. Mereu concentrat pe publicul pentru care mixează, Mentol este surprinzător, iar spectacolul lui cald și animat te îmbie să dansezi cu el până în zori. El își va începe show-ul în Piața Sfatului în jurul orei 22.30, va fi alături de brașoveni în timpul spectacolului de artificii și va rămâne în piață alături de brașoveni și turiști cel puțin în prima jumătate de oră a noului an.

Host-ul show-ului din Piața Sfatului va fi MC-ul Ana Moga, de la Kiss FM Bucuresti. E tot brașoveancă și este o prezență constantă în programele Kiss: matinal, drive, topuri, dar și host la festivalurile cele mai importante de gen din România – Untold, Neversea, Saga etc

Show-ul de artificii din acest an va dura 8 minute și se va desfășura concomitent în cinci locuri din oraș. Pe lângă Piața Sfatului (unde artificiile vor fi lansate de pe Turnul Alb), artificiile vor mai fi lansate de pe dealul Cetățuii (de asemenea, vizibil și din Piața Sfatului, dar și din restul Centrului Vechi), din Avangarden (Strada Lebedei), parcul Tractorul și piațeta Uranus (piața Astra). În fiecare loc vor fi peste 2.000 de focuri de artificii, care vor acoperi durata celor 8 minute. Focurile vor fi sincronizate cu efecte simetrice și de ritm, iar frecvența lansărilor va fi o combinație de la 0.01 secunde până la 1 sec.

Vor fi trase proiectile de tip mină, cometă, cometă cu coadă, mină cu spargere, candele romane, bombiţe, single shots; one rows, cu efecte de tip crizantemă, coroană, dalia, cascadă, coadă de cal, ghost shell, bujor cu pistil sclipitor, brocart, sau multibreak shells.

Show-ul de artificii va fi oferit de AFV Media Serv SRL, iar valoarea contractului este de aproximativ 192.000 lei, fără TVA.