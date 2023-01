România nu va intra în Spațiul Schengen până în 2025. Este anunțul vicepremierului Kelemen Hunor, asta în cazul în care țara noastră nu va adera anul acesta. Președintele UDMR a făcut referire la faptul că în anul 2025 vor avea loc alegerile, iar pe lista Comisiei Europene vor exista alte priorități.

Kelemen Hunor a fost întrebat cine este vinovat pentru acest eșec, însă vicepremierul a preferat să spună că nimeni nu avea cum să prevadă o astfel de situație. Președintele UDMR este de părere că decizia a fost una politică și ,,mizerabilă’’. Totodată el a mai spus că nu susține decuplarea de Bulgaria în dosarul Spațiului Schengen.

„E greu de spus. Eu sper că da, dar e greu de dat un termen. Dacă nu intrăm în 2023, atunci până în 2025 nu trebuie să ne ocupăm de acest subiect, pentru că vin alegerile şi Comisia (Europeană) are treabă, nu se va mai ocupa. Comisia care vine după alegerile europarlamentare se va aşeza undeva în septembrie, octombrie 2024, până când lucrurile se vor aşeza pe un făgaş normal trece anul 2024”, a spus Kelemen Hunor.

„Nu avea cum să prevadă nimeni această schimbare, nici din România nici din statele membre. Noi când am aflat chestia asta am aflat de la colegii noştri din Austria, că avem acolo prieteni, suntem în aceeaşi familie politică. Ne-au zis, vedeţi că se schimbă brutal ceva la noi, au văzut sondajele, cancelarul a luat o decizie, în cerc restrâns. Dar asta noi am aflat când s-a luat decizia. (..) Toată Comisia a fost susprinsă, toate statele membre şi supărarea a venit şi de aici”, a spus preşedintele UDMR.

Sursa: Realitatea Din UDMR