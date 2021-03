Proiectul primarului Allen Coliban, de desființare a echipei de fotbal de seniori de la Corona, A FOST RESPINS!

Într-o ședință de îndată care a avut loc mai devreme, consilierii locali au decis să NU desființeze echipa de fotbal seniori de la Corona Brașov, proiect propus de primarul Allen Coliban.

Au existat 15 voturi ÎMPOTRIVĂ și 12 PENTRU. Declarații din ședința de îndată, mai jos:

Marian Ivan, fost mare fotbalist FC Brașov: Reprezint optiunile celor mai multi colegi, cu totii ne dorim ca in cel mai scurt timp sa reinfintam fc brasov. Cel mai scurt drum este sa nu desfiintam vreo echipa. Mai ales ca echipele noastre sunt in primele 3 locuri. Cred ca este loc pt ambele echipe pana la vara, iar apoi putem vedea care echipa face pasul catre liga a doua. Atunci abia sa luam cea mai buna decizie, sa avem echipa din liga a doua, in scenariul cel mai optimist. Asa vor fi atrasi si sponsori puternici. Adevaratul palmares se datoreaza in primul rand jucatorilor. In vocea mea sunt sute de fotbalisti care au muncit pentru acest club. Am tot respectul pentru SR Brasov. As vrea ca totusi sa fim mai uniti, toti pentru FC Brasov. Sper sa luati cele mai bune decizii sa revina FC Brasov acolo unde ii este locul. Am vorbit cu Gica Hagi si Gica Popescu, toti imi spun sa ma implic sa aducem Brasovul pe harta fotbalului romanesc. In viitor am dori sa avem si un stadion nou. Este loc pentru toate echipele si cel mai bine ar fi ca la vara sa se ia o hotarare finala. Am venit aici sa reprezint fostii colegi, nu sa-mi implic familia. Copilul meu nu are nicio legatura. Mai mult, acesta s-a si accidentat grav, nu stiu daca a avut vreun beneficiu.

Liga Suporterilor Stegari, Țurcanu Dinu: Acum aproape 4 ani doar suporterii au incercat sa duca mai departe spiritul stegar. Am infiintat o echipa care a pornit din liga a patra. Am promovat in liga a treia. Din pacate, acum 2 ani, fosta administratie a decis sa infiinteze Corona Brasov. De atunci a luat nastere un razboi pe care vrem sa-l incheiati. Nu vrem sa ne asociem cu Corona Brasov. In masura in care veti continua acest proiect, in paralel o vom face si noi la SR Brasov, asa cum putem. Dorim sa facem ceva de la zero, integral, curat, asa cum este SR Brasov. Sper sa veti avea intelepciunea sa puneti capat acestui razboi.

Eugen Moldovan, fost mare fotbalist FC Brașov: Suntem impreuna cu toti colegii alaturi de acest plan de reinviere a clubului FC Brasov. Ceea ce se vehiculeaza, de a decapita echipa Corona, nu este oportun si de bun augur. Ai nevoie de o baza foarte buna, care poate porni de la echipa Corona, care functioneaza si face performanta. Haideti sa gandim limpede, sa ne dam mana toti si cred ca impreuna, Corona poate reprezenta un pilon al viitoare constructii. Aici se pot alatura si echipele private. Nu este oportuna oprirea activitatii. Daca am opri in acest moment activitatea si am incepe de la zero, ne dam inapoi cu 5-7 ani. Haideti sa pornim de aici, nu am niciun fel de favorit decat fotbalul. Rugamintea mea este să fim uniti si la final sa luati hotararea cea mai buna pentru ca in Brasov fotbalul sa reinvie. Fac un apel la suporteri sa nu se lase manipulati. Este numai spre binele fotbalului, al brasovenilor. Nu este momentul sa dispara Corona.

Radu Pop, Liga Suporterilor Stegari: In 2017 FC Brasov a murit din cauza datoriilor, iar in 14 iulie, noi, suporterii am infiintat SR Brasov. Nu vreau sa intru in conflict cu fostii jucatori, dar in 4 ani nu a fost nimeni interesat de soarta echipei. Abia acum doresc renasterea FC Brasov. Ne-a fost foarte greu sa stingem acele datorii. Indiferent de ceea ce veti decide, noi ne vom continua proiectul si vrem ca Steagu sa nu moara si FC Brasov sa reinvie pe structura SR Brasov.

Allen Coliban, primarul Brașovului: Ma bucur ca avem ambele opinii si ca pornim intr-o adevarata dezbatere. Suntem datorii cu totii, aud opinii care au un obiectiv comun, care sa ne readuca la performanta pe care Brasovul a avut-o ani la rand. E important sa facem ca tensiunile sa nu escaladeze si puntile sa nu se rupa. Situatia in care ne aflam nu este noua. Dintr-o incordare de muschi si de orgolii a fost reinfiintata sectia de fotbal de la Corona in urma cu cativa ani. Fotbalul este pentru suporteri si nu poate exista fara el. Am fost la meciul Corona – SR Brasov si meciul de atunci mi-a adus aminte de Victoria anilor 80, formatie pe care o ura toata lumea. Este o problema ca aceasta echipa Corona are bani de la bugetul local si este facuta in ciuda suporterilor locali. Vorbim despre o povara de 3,5 milioane de lei de la Corona, bugetul pe anul acesta. Daca decizia o luam acum, exista o economie de 3 milioane de lei. Discutia este desfiintam Corona acum, sau in vara? Avem o medie salariala de 1.000 de euro la Corona, pentru unii jucatori care nu joaca aproape deloc. La SR avem o echipa sustinuta exclusiv de suporteri. Proiectul acesta pe termen lung trebuie sa se bazeze pe academia FC Brasov. Avem nevoie de renovari rapide la Stadionul Tineretului. Avem nevoie de a pune ordine in infrastructura sportiva din Brasov. Utilizarea brandului FC Brasov vine cu niste costuri, de aproape 300.000 de euro. Vorbim despre salarii neplatite catre jucatorii care au activat in trecut. Tot ceea ce tine de orgoliu politic ar trebui sa eliminam. Fotbalul exista pentru suporteri. Văd o doză de ipocrizie atunci cand colegii consilieri au vorbit despre salariile jucatorilor de la Corona. Ati votat multi dintre dumneavoastră desființarea ecipei de polo, exact la fel, fără remușcări. Plangem ca sunt fotbalisti care 3 luni raman fara loc de munca, dar uitam ca la SR Brasov sunt jucatori care nu primesc niciun leu. Ne-ar placea sa nu venim cu declaratii politice ci sa facem ceva pentru sport.

Sebastian Rusu, viceprimar Brașov PNL: Nu este vorba despre orgolii, sunt chestiuni pur tehnice si o moralitate care trebuie sa se reflecte in ceea ce facem. Lumea vrea s avem FC Brasov, sa existe un proiect fotbalistic unic. Nu inteleg de ce trebuie sa existe disensiuni si acest proiect FC Brasov sa aibe jucatori de la SR Brasov, de la Corona si alte echipe din Brasov. Nu cred ca este cazul sa facem afirmatii despre o echipa sau alta. Sunt fotbalisti buni la echipa fara suporteri care trebuie sa adere la un proiect de viitor. Nu dorim sa finantam exclusiv de la bugetul local FC Brasov. Este nevoie de sponsori si de investitii private. Haideti ca acest spirit stegar sa mearga catre FC Brasov. Sa avem un proiect fotbalistic unic. Cred ca nu este moral ca in ziua in care incepe acest retur de liga a treia sa desfiintam o echipa de fotbal.

Lucian Patrascu, consilier local PSD: Nu inteleg momentul ales pentru a se incerca desfiintarea echipei Corona Brasov. Aceasta echipa la ora 15.00 are meci cu alta echipa, la inceput de campionat. Momentul este cel mai prost ales. Daca aveati dorinta de a desfiinta aceasta echipa o puteati face la finalul turului, in pauza de iarna. Nu inteleg de ce doriti sa desfiintati o echipa care este pe primul loc in campionat. Le-ati lua dreptul la munca antrenorilor si jucatorilor. Pentru ca din 8 februarie nu se mai pot transfera nicaieri pana in luna iunie. V-ati gandit ca acest fapt poate produce numeroase procese impotriva Primariei? Daca vreti sa faceti desfiintari, va rog sa nu o faceti in sedinta de indata. Nu este normal ca in cateva minute sa decidem viitorul unor oameni care la ora 15.00 au meci in liga a treia. Sper sa gandim un proiect serios pentru fotbalul brasovean.

Sebastian Bădulescu, consilier local PNL: Daca echipa se va desfiinta, este nevoie sa achitam 420.000 salariile pana la final ale jucatorilor. Doar daca s-ar fi desfiintat intreg clubul nu trebuia sa le platim contractele. Nu este vorba despre o suma de 3 milioane de lei ci despre aproximativ 500.000 de lei pana la finalul sezonului. Ne-ar trebui multi ani si multi bani pierduti ca sa mai ajungem la nivelul la care suntem acum. Daca cei de la SR nu vor sa vina alaturi de Corona, atunci este decizia lor. Municipalitatea trebuie implicata intr-o mica masura. Dar totul trebuie analizat atent din vara, nu sa distrugem tot acum. Trebuie sa avem un proiect fotbalistic unic.

Ioan Corbu, consilier local USR: Fotbalul nu este doar despre pasiune ci este si despre bani. Dam bani publici pentru Corona. Si vorbim despre bani multi. 1000 de euro din bugetul municipiului, care nu aduc plus valoare ci stau pe banca de rezerve pentru acest salariu. Dam bani doar pentru a merge cu ei pana in luna iulie. Considerati ca este normal? Toti am fost de acord ca acest club Corona este un „mort-viu” si ca din vara continuam cu FC Brasov. Cotam un proiect care se bazeaza pe bani publici, nu sunt banii noștri de acasă. Trebuie sa fim responsabili si informati. Oamenii care au luat cuvântul sunt subiectivi. Fratele domnului Moldovan este antrenorul Coronei, iar fiul domnului Ivan evoluează la Corona.