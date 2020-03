Mutare ȘOC pentru Primăria Brașov! Candidatul surpriză al PNL!

Potrivit G4media.ro, Partidul Național Liberal va avea un candidat neașteptat la Primăria Municipiului Brașov.

Potrivit sursei citate, candidatul PNL pentru Primăria Brașov va fi actualul președinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea. Acesta ar urma să intre într-o competiție directă cu actualul primar, George Scripcaru, dacă acesta din urmă va candida. Însă, îi va oferi mai multe șanse să câștige șefia Consiliului Județean candidatului PSD, fostul prefect Marian Rasaliu.

Adrian Veștea a trimis un comunicat oficial în care a dezmințit această informație:

Astăzi, Biroul Permanent Național al PNL a validat candidatura mea pentru un nou mandat la președinția Consiliului Județean Brașov.

Este un demers firesc, după un prim mandat de succes, pentru a asigura continuitate în aplicarea strategiei de dezvoltare a județului Brașov, strategie pe care am început-o în 2016.

Cele trei mari obiective pe care le urmăresc sunt:

* Finalizarea Aeroportului Internațional Ghimbav-Brașov, proiect la care am intrat în linie dreaptă. Estimez că până la finele acestui an primul aeroport construit de la zero în România ultimelor cinci decenii va fi gata în proporție de aproape 90%. În 2020, aeroportul beneficiază de o alocare record: 214,2 milioane de lei

* Continuarea investițiilor în Sănătate, după ce an de an, în mandatul meu, s-au alocat de la bugetul județean fonduri din ce în ce mai mari, la care s-au adăugat finanțările pe care le-am obținut pentru proiecte vizând dotări cu aparatură și echipamente, precum și modernizarea și eficientizarea energetică a clădirilor ce adăpostesc instituții medicale. Astfel, dacă în 2016 bugetul total al spitalelor aflate în administrarea Consiliului Județean a fost de 8.196.730 lei, în 2017 a ajuns la 10.947.020 lei, în 2018 a totalizat 17.067.670 lei, iar în 2019 am alocat o sumă totală de 31.070.710 lei. În bugetul pe 2020, spitalele brașovene primesc în total 35.892.000 lei. De asemenea, am majorat la cel puțin 10% cofinanțările pe care le acordăm pentru proiectele finanțate de Ministerul Sănătății.

* Continuarea investițiilor în infrastructura rutieră administrată de Consiliul Județean Brașov. Avem, actualmente, în diverse stadii de implementare, 4 proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere, finanțate prin Programul Operațional Regional, totalizând peste 300 milioane de lei, precum și 7 proiecte finanțate prin PNDL I și II, totalizând 120 milioane de lei.

Îmi propun, de asemenea, ca județul Brașov să rămână principala destinație turistică din țară.

Voi continua să militez pentru realizarea proiectele mari de infrastructură care să lege județul nostru atât de Capitală, cât și de Vestul Europei

Adrian-Ioan VEȘTEA

Președintele Consiliului Județean Brașov