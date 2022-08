Numeroase intervenții ale salvamontiștilor brașoveni, în weekend.

Vineri, două persoane s-au accidentat. În primul caz, a fost vorba despre o persoana care cobora de pe varful Postavaru. Iar din cauza incaltarilor inadecvate, care nu au sustinut glezna, a calcat stramb, suferind un traumatism de membru inferior.

In al doilea caz, vorbim despre un practicant de downhill, care s-a accidentat pe traseul de biciclete Flow. In ciuda echipamentului adecvat de protectie, acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral cu pierderea starii de constienta. Cu amnezie, precum si un traumatism de membru superior, in zona antebratului.

Dupa ce le-a fost acordat primul ajutor, ambele persoane au fost coborate la baza muntelui. De unde au fost preluate de cate un echipaj SMURD, in vederea transportului catre unitatea spitaliceasca.

Sâmbătă:

Doua persoane au avut nevoie de asistenta salvatorilor montani din Poiana Brasov. Una pentru o stare de lipotimie, alta pentru un traumatism cranio-cerebral, cu plagi escoriate la nivelul fetei si scalpului. Ambele persoane au fost coborate in siguranta la baza muntelui.

Duminică:

O turista si un practicant de downhill accidentati.

In cursul zilei de ieri, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 2 cazuri.

Un practicant al ciclismului montan, echipat corespunzator, a cazut pe traseul Blue Line. Și a suferit un traumatism de membru superior, in zona umarului.

O alta persoana, care se plimba pe partia Drumul Rosu, a alunecat din cauza incaltarilor improprii unei drumetii. Suferind un traumatism de membru inferior, in zona gleznei.

Ambele persoane au necesitat transfer catre unitatea spitaliceasca, fiind preluate de echipaje SMURD.