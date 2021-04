Fostul coordonator UPU SMURD Brașov și actualul deputat Cristina Vecerdi a transmis un mesaj după protestele din ultimele zile:

Suntem sătui de pandemie. Exista o stare de oboseală psihică, o spina iritativă constantă determinată de cuvintele: restricție, distanțare, carantină, lock-down. Se protestează peste tot în lume pentru că noi, oamenii, suntem la fel.

Avem nevoie de contacte sociale, avem nevoie de feedback pentru felul în care gândim, povestim, glumim – toate acestea ne ajută în dezvoltarea socială, în acumularea de experiență. Avem nevoie să râdem din nou pentru că nu dorim să râdem de unii singuri. Și pentru toate acestea protestul este de înțeles.

Când spui însă că protestezi pentru libertate lucrurile capătă altă conotație. Eu am protestat pentru libertate studentă fiind. Pentru că nu aveam voie să spun ce gândesc, pentru că nu puteam să călătoresc nicăieri, pentru că doar bănuiam că există o lume în care toate acestea sunt posibile.

Aș dori să nu învățăm tinerii că nu sunt liberi doar pentru că trebuie să poarte o mască și nu pot petrece în aceste zile așa cum le stă bine la vârsta lor. Gândiți-vă cum educăm generațiile care vin din urmă.

Pandemia și dreptul la libertate nu sunt divergente doar că dreptul la libertate în acest context include dreptul de a rămâne sănătos și datoria de a proteja starea de sănătate a celor din jur. Da, drepturile presupun și obligații și poate acest lucru este bine să îl învățăm și să-l dăm mai departe copiilor noștri.

Tinerii noștri sunt furiosi pentru că nu găsesc explicații și pentru că imită furia noastră atât de ușor manipulată. Suntem subminați de propria noastră furie și am închis canalele de comunicare și cunoaștere. Aruncarea de bolovani în florării nu este imaginea pe care ar trebui să o transmitem.

Istoric, orice pandemie evoluează în câteva valuri succesive. Am avut o perioadă grea în iarna și era predictibil că va urma un val mai agresiv. Așa s-a întâmplat în majoritatea țărilor europene. În parte datorită faptului că am lăsat garda mai jos, în parte datorită noilor tulpini mai agresive. Apariția vaccinurilor a dat un val de speranță care a fost repede spulberat de informația că măsurile de protecție rămân aceleași deoarece putem transmite boala celor neimunizați. Am alergat la farmacii și am cumpărat teste rapide. Și am considerat că nu trebuie să ne declarăm bolnavi.

Am permis răspândirea logaritmică în perioada în care statul a decis deschiderea școlilor, restaurantelor, teatrelor. Pentru că nu ne-a păsat. Pentru că era dreptul nostru. Un drept negrevat de obligațiile amintite. Iar acum, pentru că noi nu am făcut-o cu cei apropiați, statul trebuie să impună restricții pentru a proteja starea de sănătate a tuturor. Este dreptul și obligația statului să facă asta.

Toate aceste informații au existat în spațiul public. Pentru unii măsurile au fost prea dure, pentru alții prea blande. Depinde din ce unghi privești. Sunt mamă și îmi doresc ca fiica mea să se bucure de minunațiile vârstei de 25 de ani, să poată studia fața în fața, să poată ieși nestingherită oriunde, să poată călători necondiționat.

Sunt medic de urgență și meseria mea mă poziționează lângă cei aflați în situații critice. Am aflat din strada că eu și colegii mei medici, asistenți, infirmiere, brancardieri suntem dictatura sanitară. Suntem și noi obosiți și sătui de atâta echipare, dezechipare, decontaminare. Poate că înțelegem frustrarea mai bine decât oricine.

Am rămas doar eroii celor care ar dori să fie azi acasă, în parc, să poarte o mască, să își facă cumpărăturile programat și să ridice privirea spre primii copaci înfloriți. Unii sunt victimele celor care azi protestează pentru libertate. Povara unei măști este infinit mai mică decât povara unui ventilator.

Haideți să găsim puterea și omenia de a trece și peste acest val.

Haideți să facem dovada unei națiuni civilizate: să ne vaccinăm, să purtăm mască, să avem grijă unii de altii. Pandemia va trece.

Depinde de noi cum ne vom privi în ochi după.

Cristina Vecerdi – medic și deputat PNL Brașov