Partida dintre Kids Tâmpa Brașov și SR Brașov, din etapa a 14-a a Ligii a 3-a, se va disputa sâmbătă, de la ora 14.00, pe Stadionul Tineretului. Un duel între două echipe brașovene, disputat în condiții aparte, deoarece terenul de pe stadionul ICIM suferă încă de pe urma ninsorii căzute la finalul lunii martie, astfel că reprezentanții celor două cluburi au decis ca meciul să se joace pe Tineretului.

„Este un plus pentru ambele formaţii că meciul se joacă pe «Tineretului». Pentru noi este un joc în care trebuie să recuperăm punctele pe care le-am pierdut în etapa trecută pe teren propriu. Suntem pe locul 3 în clasament tocmai pentru că în partidele de acasă am pierdut multe puncte. Am pregătit partea ofensivă. Vrem să înscriem cât ma multe goluri şi să câştigăm. Avem echipa cu cel mai bun atac din serie şi este meritul băieţilor. Vom întâlni o echipă care nu are nimic de pierdut, cu jucători tineri. Nu vom avea nici o scuză, plusul nostru de experienţă trebuie să se vadă pe teren. Sper să facem un joc bun şi să luăm cele 3 puncte. Nu trebuie să existe ambiţii şi orgolii, nu este cazul. Este un meci de fotbal şi cel mai bun să câştige”, a declarat antrenorul echipei SR Brașov, Liviu Nicolae.

„Având în vedere starea terenului nostru, trebuia să găsim o soluție să jucăm în condiții bune, iar soluția cea mai la îndemână a fost să jucăm la ei acasă. Dacă forțam acum gazonul de pe ICIM, nu ar mai fi fost bun de nimic până la toamnă. Într-adevăr, orice echipă care evoluează pe teren propriu are un avantaj, dar acum vorbim doar de avantajul terenului, căci fanii încă nu au voie pe stadioane. Antrenorul SR-ului mi-a fost coleg, e un băiat foarte serios, echipa lor este în formă și este una dintre cele mai bune din serie. Dar acest lucru ne motivează și vrem să demonstrăm că ultimele rezultate nu reflectă adevărata noastră valoare. Având în vedere media de vârstâ a lotului, e normal să apară și greșeli, dar problema este că acestea se materializează prea des prin goluri primite. Rămâne însă un plus faptul că acești copii joacă în Liga a 3-a, au posibilitatea să fie văzuți și să plece mai sus. Mai avem de muncă, suntem în creștere, iar băieții își vor demonstra potențialul în timp„, a declarat Vasile Tatarciuc, antrenor al ACS Kids Tâmpa.

„Este o onoare să jucăm pe Tineretului, la ce istorie are acest stadion. Nu e o problemă că nu jucăm acasă, ba chiar ne motivează. Orice meci reprezintă un plus de experiență, mai ales unul în care îți întâlnești prieteni, așa cum suntem mulți din cele două echipe. Mai mult, eu am și evoluat pentru SR, în sezonul trecut. Sperăm să ne luăm revanșa pentru partida din tur, cine își va impune mai bine jocul va avea câștig de cauză„, a punctat și portarul Cristi Câșlariu.

„Alb-albaștrii” nu vor putea conta pe fundașul lateral Cătălin Stoica, accidentat.