Tribunalul Brașov a hotărât că Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ţara Bârsei Braşov trebuie să-i achite daune de 20.000 de lei actualului angajat, plutonierul major Ciolan Valentin Ciprian.

Pompierul alpinist militar al ISU Braşov, Ciolan Valentin Ciprian, ne-a declarat: „Am luat decizia de a acționa în judecată instituția pentru că am fost victima unor abuzuri repetate, întrucât am dorit să-mi apăr unele drepturi fundamentale. Am sesizat de mai multe ori condițiile improprii în care ne desfășurăm activitatea. Am făcut mai multe solicitări oficiale în acest sens, însă nu s-a rezolvat nimic. Mai mult, pentru asta am fost trimis la Detașamentul 2, fără funcție de alpinist, pe care am câștigat-o prin concurs. Am depus contestație și evident că am fost readus la Detașamentul 1. Abuzurile însă nu se opreau și de aceea am decis să-i dau în judecată. Am văzut moartea cu ochii și consider că merit măcar să fiu respectat!”.

Recursul a fost defavorabil instituției brașovene, astfel că decizia este definitivă și trebuie pusă în executare. Numai că plata nu a fost făcută deocamdată, deși termenul scandent era 2 iulie. Potrivit normelor legale în vigoare, dacă banii nu vor fi virați, va fi pusă în aplicare procedura de executare silită.

Hotărârea completă a instanței de judecată, mai jos: