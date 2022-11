În perioada 30 noiembrie – 30 decembrie, brașovenii pot viziona gratuit filme care au făcut istorie.

Începând din 30 noiembrie, timp de o lună, „Magia filmelor“ se reîntoarce la cinema Astra din Brașov. Evenimentul face parte din programul „Magia iernii – Brașov 2022“, derulat de Primăria Brașov cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu Asociația Culturală Fanzin.

La 95 de ani de la inaugurarea Teatrului-Cinema „Astra”, pe 1 decembrie 1927, filmele de calitate revin acasă, în sala renovată recent de la cinematograful Astra, care va fi redeschis în perioada sărbătorilor de iarnă.

În fiecare zi, de luni până vineri, va rula câte un film de la ora 19.00, după următorul program: luni – ziua filmului clasic, marți – ziua filmului de dragoste, miercuri – ziua filmului de artă, joi – musical, iar vineri – ziua filmelor de Crăciun.

În fiecare weekend (mai puțin zilele de Crăciun, 24 și 25 decembrie) vor rula câte 3 filme/zi. Matineul de la ora 11.00 va fi dedicat copiilor, cu filme de animație, iar după amiaza vor rula exclusiv filme de Oscar. De regulă, orele de difuzare vor fi 17.00 și 19.00 (sâmbătă, 3 decembrie, filmul de la ora 17.00 durează aproape 4 ore, deci nu va mai fi și o a doua reprezentație, n.n.).

„Magia filmelor la Cinema Astra“ se deschide miercuri, 30 noiembrie, de la ora 19.00, cu capodopera lui Giuseppe Tornatore, „Cinema Paradiso” (Nuovo Cinema Paradiso, Italia, 1988). Filmul a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 1990 și este văzut ca un exemplu de nostalgie postmodernistă, combinând sentimentalismul și comedia, nostalgia și pragmatismul. Printre temele explorate se numără tinerețea, îmbătrânirea, și cugetări la maturitate despre trecut. „Cinema Paradiso” este și un omagiu adus cinematografiei.

Din programul lunii decembrie amintim câteva filme care cu siguranță vor umple sălile cinematografului Astra: Funny Face (1957), cu Audrey Hepburn și Fred Astaire, La Dolce Vita (Italia, 1960), cu Marcello Mastroianni, The Sound Of Music (1965), cu Julie Andrews și Christopher Plummer, Vacanță la Roma (1953) cu Gregory Peck și Audrey Hepburn, Bridget Jones’sDiary (2001), cu Renée Zellweger, Colin Firth și Hugh Grant, Pe aripile vântului (1939) cu Clark Gable și Vivien Leigh, Casablanca (1942) cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman, La vita è bella (1997) cu Roberto Benigni, Forrest Gump (1991) cu Tom Hanks și Robin Wright sau Zorba The Greek (1964) cu Anthony Quinn.

Intrarea la toate filmele este gratuită, în limita locurilor disponibile. Proiectul este derulat de Primăria Municipiului Brașov, în parteneriat cu Asociația Culturală Fanzin, și face parte din programul „Magia Iernii – Brașov 2022“, în cadrul căruia vor avea loc diverse evenimente în Piața Sfatului, Piața Unirii, Piața Sf. Ioan, Piața Brassai, Parcul Nicolae Titulescu, Banca Săsească și la Cinema Astra.

Programul pentru săptămâna 30 noiembrie – 8 decembrie este următorul:

Miercuri, 30 noiembrie, ora 19.00

Ziua filmului de artă

Cinema Paradiso (1988), 2 h 35 min.

Regia: Giuseppe Tornatore

Joi, 1 decembrie, ora 19.00

Musical

Tot acest jazz / AllThat Jazz (1979), 2 h 3 min

Cu: Roy Scheider, Jessica Lange, Ann Reinking

Vineri, 2 decembrie, ora 19.00

Special Crăciun

O poveste de Crăciun / A Christmas Carol (2009), 1 h 36 min

Cu: Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth

Sâmbătă, 3 decembrie, ora 11.00

Matineu

Regatul de gheață / Frozen (2013), 1 h 48 min.

Sâmbătă, 3 decembrie, ora 17.00

Special Oscar

Pe aripile vântului / GoneWiththeWind (1939), 3 h 58 min.

Cu: Clark Gable, Vivien Leigh

8 premii Oscar printre care pentru cel mai bun film și cea mai bună actriță (Vivien Leigh)

Duminică, 4 decembrie, ora 11.00

Matineu

Epoca de gheață 5 / IceAge: CollisionCourse (2016), 1 h 40 min.

Duminică, 4 decembrie, ora 17.00

Special Oscar

Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranței / Birdman (2014), 2 h

Regia: Alejandro G. Iñárritu. Cu: Michael Keaton, Edward Norton

4 premii Oscar printre care pentru cel mai bun filmși cel mai bun regizor.

Duminică, 4 decembrie, ora 19.00

Special Oscar

Fantoma mea iubită / Ghost (1990)

Cu: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg

Premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar (Whoopi Goldberg)

Luni, 5 decembrie, ora 19.00

Ziua filmului clasic

Funny Face (1957), 1 h 43 min.

Cu: Audrey Hepburn, Fred Astaire

Marți, 6 decembrie, ora 19.00

Ziua filmului de dragoste

Vacanță la Roma / Roman Holiday (1953), 1 h 58 min.

Cu: Gregory Peck, Audrey Hepburn

Miercuri, 7 decembrie, ora 19.00

Ziua filmului de artă

Arborele vieții / The Tree of Life (2011), 2 h 18 min.

Regia: TerrenceMalick. Cu: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain

Joi, 8 decembrie, ora 19.00

Musical

Chicago (2002), 1 h 53 min.

Cu: Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere