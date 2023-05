FC Braşov a terminat sezonul cu o victorie şi a câştigat seria de play-out din Liga a 2-a. Elevii lui Dan Alexa au câştigat, în deplasare, meciul disputat cu CSC Dumbrăviţa. Stegarii s-au impus cu scorul de 2-1, pentru galben-negrii au marcat Zoran Mitrov şi Milcho Angelov.

Jucătorii ambelor echipe au fost mai mult cu gândul la vacanţă, iar prima repriză nu a fost una foarte spectaculoasă, însă cu braşovenii mai mult în terenul advers. Primul care a încercat poarta a fost Milcho Angelov, cu capul din 10 metri, puţin pe lângă (min. 12). Apoi Diogo Izata a şutat din interiorul careului mare, însă poartarul a reţinut cu siguranţă mingea care mergea la colţul lung (min. 22). În finalul reprizei a venit şi deschiderea de scor. Tânărul atacant Zoran Mitrov a reluat cu capul în plasă o centrare perfectă, din partea stângă, a lui Daniel Dumbravă.

Repriza a 2-a a început la fel, fără mari situaţii de gol. Prima ocazie a reprizei a adus şi egalarea, Tudor Moţiu, cu capul, scor 1-1 (min. 59). Egalitate a fost doar câteva minute, pentru că Milcho Angelov a făcut 2-1 pentru stegari. Bulgarul a reluat simplu, în stânga portarului după o degajare deviată foarte bine cu capul de Adi Chică-Roşă (min. 65).

În prelungirile partidei a debutat pentru FC Braşov şi Sebastian Racz, un tânăr atacant de doar 17 ani, promovat de la Centrul de Copii şi Juniori al clubului.

“Cred că am meritat victoria, nici nu s-a pus problema. Am fost egalaţi dintr-o neatenţie. Am avut multe situaţii, am avut bară. Am venit să câştigăm pentru că voiam să câştigăm acest play-out. E o palidă consolare, dar ăsta a fost obiectivul nostru, cred că merităm să căştigăm acest play-out pentru că în ultimele 13 – 14 jocuri nu am pierdut. Vreau să felicit Dumbrăviţa pentru că la începutul Ligii a a 2-a nimeni nu îi dădea nicio şansă. Dumbrăviţa a rămas echipa etalon a Timişului, felicit pe toată lumea care e aici. Cred eu că ei au fost surpriza campionatului. Am vrut să îi văd şi pe Boboc şi pe Mitrov, am debutat şi un băiat din academie, dar pe final. A fost un joc bun. Ppregătim sezonul viitor ca să prindem play-off-ul.

La cum am început, am încheiat foarte bine. La începutul sezonului nu am avut lotul format. Din lotul actual am făcut pregătirea cu vreo 7-8 jucători. Au fost probleme la inceput, apoi s-au reglat.”, a spus Dan Alexa la finalul meciului.

FC Brașov a jucat în formula: Andrei Ureche – Marius Burlacu (Tudor Oltean min. 60), Ivan Fustar (cpt.), Bradley Diallo – Tomislav Sorsa, Dan Spataru (Eduard Lambrinoc min. 92), Robert Boboc (Vasile Constantin min. 74), Diogo Izata, Daniel Dumbravă – Zoran Mitrov (Adi Chică-Roșă min. 60), Milcho Angelov (Sebastian Racz min. 92). Cu această victorie, FC Braşov a reuşit să se impună în Seria B a play-out-ului, cu 44 de puncte şi un golaveraj impresionant, 23-5.