După 6 victorii consecutive in faza semifinală valoare a campionatului național, Juniorii 3 de la Sporting Ghimbav sunt pe primul loc in grupa valoare 3 si se califica matematic in fază finală a campionatului national , intrând intre cele mai bune 8 echipe din tara la aceasta categorie de vârstă .

Astfel, Juniorii 3 se alătură echipelor de Juniori 4 si Junioare 4 , care sunt și ele calificate la turneul final național.

Lot:

Pivodă Cristian, Porumb Casian, Gherghescu Mihnea, Ganea Tudor, Ciocan David, Comsa Andrei, Bîrsan Andrei, Al Shaaer Karim, Dudanu Cosmin, Comsa David, Blănaru Tudor, Ciuraru Darius, Nistor Fabian, Rusu Ștefan, Cristea Raul, Nechifor Matei, Scarlat Matei , Manole Luca

Antrenori: Irimie Viorel, Dumistrăcel Sorin