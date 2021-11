Fabian Pavel Velicea este unul dintre tinerii care fac cinste Brașovului. Student al Universității Transilvania din Brașov, la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, adolescentul originar din Făgăraș a obținut locul 10 mondial la concursul Microsoft Office Specialist World Online Championship, la care au luat parte sute de concurenți din toată lumea.

A ajuns aici după ce anul trecut, pe când era elev al Colegiului Național „Radu Negru” s-a calificat în etapa internațională cu un punctaj maxim obținut la faza națională. Cum s-a desfășurat competiția mondială ne spune chiar Fabian Pavel Velicea.

Am susținut în prima parte un examen grilă foarte dificil, cu un număr de 18 întrebări, cu mai multe răspunsuri corecte posibile, la care am avut 30 de minute la dispoziție să finalizăm. A urmat proba mea preferată, proba de proiect. Aici, am avut 3 ore la dispoziție să facem o prezentare Power Point. Deoarece campionatul era online, noi eram conectați pentru proiect într-o mașină virtuală de windows, cu acces limitat la internet, în sensul în care îl puteam folosi doar pentru a ne procura imagini pentru prezentare, iar ca materiale documentative pentru proiect am avut 3 documente PDF atașate pe desktop-ul mașinii virtuale, care ne-au pus la încercare deoarece erau foarte grele de citit. Această probă de proiect a fost preferata mea, deoarece mi-a oferit libertatea de a-mi folosi pasiunea pentru design grafic și pentru prezentări Power Point.

Studentul din Făgăraș ne-a transmis și ce înseamnă pentru el acest loc 10 mondial. Din nou, Fabian Pavel Velicea.

Acest campionat a fost foarte important deoarece încă din clasa a 8-a, de când învățam de la școală acest program, am deprins un soi de pasiune pentru el, deoarece am văzut cât de multe lucruri poți face cu acesta. Cel mai valoros proiect în Power Point pe care-l am este o certificare formată din trei examene, de competențe digitale, care este lucrarea mea de atestat de informatică, pe care am luat nota 10 și la care lucrez și o actualizez până când va fi recunoscută național sau internațional.

Fabian susține că nu știe, pentru moment, dacă va pleca sau nu din România după finalizarea studiilor. Deocamdată are ca obiectiv să obțină rezultate cât mai bune la competițiile de profil.