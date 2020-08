Domnule procuror, trebuie să fac un denunț! Așa a început una dintre discuțiile dintre Vlad Cosma și procurorul Mircea Negulescu, discuție în care fostul deputat a vrut să formuleze un denunț împotriva unui anchetator care i-a promis că scapă de dosar, dacă îi dă 260.000 de euro. Singura problemă a lui Vlad Cosma era, la acel moment, la finalul lui 2016, că nu știa dacă propunerea este reală și, în același timp, că suma era prea mare. Altfel, spune chiar el, ar fi acceptat propunerea.

Vlad Cosma: Domnu’ procuror, trebuie să fac un denunț.

Mircea Negulescu: Stai să îmi aducă și mie țigările.

Vlad Cosma: N-are legătură cu Sebi, e cu altă problemă. Trebuie să facem un denunț!

Mircea Negulescu: Facem mâine că doar nu fac în seara asta.

Vlad Cosma: Mâine o să fii prins în nebuneala ta cu presa și mâine trebuie să fac flagrant și ratăm momentul.

Mircea Negulescu: Am înțeles, ia să vedem.

Vlad Cosma: Mi s-au cerut 260.000 de euro să mi se claseze dosarul cu Piritex.

Mircea Negulescu: Cine ți-a cerut?

Vlad Cosma: Îți explic imediat.

Mircea Negulescu: Bravo! Ia să vedem!

Vlad Cosma: Vrei să știi de la început, da?

Mircea Negulescu: Da, stai să îmi scriu dracu pe ceva…

Vlad Cosma: Hai că e groasă.

Mircea Negulescu: Păi de ce?

Vlad Cosma: Păi cu parchetul General, cu tam-tam.

Mircea Negulescu: Dă-mi și mie scrumiera, te rog! Și când vrea banii ăștia?

Vlad Cosma: Mâine!

Mircea Negulescu: La ce oră?

Vlad Cosma: La 6 jumătate. După ce îmi vine clasarea, trebuie să îi dau restul.

Mircea Negulescu: Ceort ți-a cerut?

Vlad Cosma: Nu știu, îți explic imediat. Problema e că nu trebuie să afle nimeni inclusiv de aici, pentru că, dacă află, nu se mai prezintă mâine.

Mircea Negulescu: N-ai avut coadă acum?

Vlad Cosma: Mi-am lăsat telefonul. Deci, vineri am fost citat telefonic să mă prezint la Parchetul General, marți, la ora 10.00.

Mircea Negulescu: Așa!

Vlad Cosma: Am vorbit cu domnul Olteanu în weekend, i-am spus că sunt chemat, i-am zis că vreau să merg pe prost și l-am rugat pe Florin, bă, dă-mi-o pe Cami să merg cu ea că nu știu, ori mi-am pierdut calitatea și declină dosarul ori cine știe ce vrea ăsta că îl apucă mereu de Crăciun. Ți-am zis și ție, știi cum e.

Luni seara, la ora 5.44…

Mircea Negulescu: Duminică eram în cât?

Vlad Cosma: 19 decembrie.

Mircea Negulescu: La 5? La 17? 44…da?

Vlad Cosma: În timp ce…

Mircea Negulescu: Cât era? 19 decembrie?

Vlad Cosma: Da! Am fost sunat pe telefonul mobil de o persoană de la numărul 0720…BIP

O persoană care m-a luat din prima: bună seara, domnul Cosma, mâine seară aveți o întâlnire cu cineva. Eu știam cu cine am întâlnire, fusesem citat. Zic: da! Zice: ar fi bine să vă vedeți cu mine înainte să ajungeți acolo. Păi cine sunteți? Despre ce e vorba? Nu, că trebuie să veniți să vorbim ceva. Zic: mă, nu vin. Nu domnule, vino că e de bine. Bine, domnule, hai că vin. Eram pe Kiseleff, întorc mașina, mă duc la Andreea, care pleca la Parlament, nu i-am zis nimic. Îi zic: bă, du-te la Parlament fără mine că trebuie să mă duc să mă văd cu cineva. M-a chemat la Jolie Ville, e un mall prin Pipera. Mi-a zis la telefon: vii la Jolie Ville, e o parcare întunecată, vino singur. Evident că nu m-am dus singur, m-am dus cu șoferul, că nu aveam unde să-l azvârl pe ăla. M-am dat jos din mașină și apare un individ după 5 minute. Bună seara, domnule Cosma, aveți un dosar la parchet, vă cheamă mâine. Da! Vreți să scăpați de el? Băi șefule, esti nebun? Ești ziarist? Ești de la DNA? Nu, domnule, lasă caterinca, vrei să scapi sau nu? Da! Eu să văd ce zice. O să vă coste. Ok, dar spuneți-mi despre ce e vorba. Domnule, dacă ești de acord, continuăm întâlnirea, dacă nu, plec. Zi, domnule, ce ai de zis că nu știu cine ești. O să vă coste 260.000 de euro. Și zic: ok! Veți fi mâine chemat la domnul procuror și vi se vor pune câteva întrebări. Trebuie să răspundeți la întrebări cum vă zic eu și vi se clasează dosarul. Dacă e așa cum vă zic eu, mâine seară la 6 jumătate ne întâlnim în același loc, adică aici, unde suntem acum, la Jolie Ville. Îmi spune ce trebuie să răspund la întrebări…

Mircea Negulescu: Ți le-a scris?

Vlad Cosma: Nu, mi le-a zis verbal. Mi-a zis că trebuie să dai vina, nu să dai vina, trebuie să spui că ai fost constrâns de Alexe și că te-a dus el la întâlnirea cu Patrick ca să putem să te disjungem pe tine și îi trimitem pe ei în judecată.

Mircea Negulescu: Stai așa! Erau trei întrebări?

Vlad Cosma: 3, 5…erau…

Mircea Negulescu: Ți-a zis 3 sau 5? Mi-a zis că o să fiu întrebat de ce am ajuns la întâlnirea cu Piritex și că, în momentul în care mă întreabă procurorul, să îi spun că Alexe a fost agresiv.

Vlad Cosma: Dacă vi se pare că e cum am zis eu în seara asta, mâine seară ne vedem la 6.30, aici. M-am BIP pe mine de frică, îți dai seama că ori m-a înregistrat, ori îmi dă vreo bâtă în cap, ori BIP mea, era fix apăruse înregistrarea cu tine, am zis că o fi vreunul îmi dă în cap, mă omoară, l-a trimis cineva, o fi SRI-ul, habar n-am. A doua zi la 10… am plecat din Ploiești la ora opt și mă duc la domnul Ceort, la 10. La domnul Ceort, se prezintă domnul Ceort cu un polițist și o doamnă blondă de a bătut la calculator. Camera 320 sau ceva de genul.

Mircea Negulescu: Etajul 3, nu?

Vlad cosma: Da! O ia pe Carmen, îi cere legitimația la avocat și a văzut că nu e citată în dosar. BIP! O verifică pe Carmen să vadă dacă nu e urmărită penal și dacă are taxele de avocat plătite, după care se conving ei că doamna Carmen e avocat.

Mircea Negulescu: Cine ți-a pus întrebarea?

Vlad Cosma: Procurorul le avea scrise pe o foaie cu scris de mână. Le avea notate.

Vlad Cosma: Și merge pe ideea care mi-a fost sugerată de cu o seară înainte, dacă m-a constrâns Alexe, dacă era agresiv, dacă avea un comportament care m-a determinat să merg la întâlnire. Se termină audierea, plec! Mă duc la Parlament, stau cu Andreea pe acolo, seara la 6 jumătate mă duc la Jolie Ville, cum stabiliserăm înainte.

Mircea Negulescu: Asta când a fost?

Vlad Cosma: Marți.

Vlad Cosma: La ora 18.30 mă reîntorc la Jolie Ville cum stabilisem de luni seara. A zis dacă e cum ți-am zis eu și te-a întrebat cum ți-am zis eu vii marți, la 6 jumătate, ne vedem aici, nu te mai sun. Mă duc la 6 jumătate la Jolie Ville, apare același cetățean care îmi spune în felul următor: A fost foarte bine astăzi, speța în privința dumneavoastră se clasează, să îi spuneți doamnei avocat, dacă vă mai însoțește pe undeva, să vină cu o legitimație valabilă.

Vlad Cosma: Îmi spune că trebuie să îi dau banii până miercuri, adică azi, cei 260.000 de euro.

Mircea Negulescu: Adică astăzi?

Vlad Cosma: Astăzi. Eu zic: băi, șefule, stai că nu mi-ai zis că trebuie să îi dau după o zi pe alta, lasa-mă și pe mine un pic și, în plus de asta, de unde să îți dau 260.000 că poate nu mai îmi vine nicio clasare acasă și pe matale nu mai am de unde să te iau că dispari cu banii și te duci pe pustie.

Eu îi spun așa: bă, n-am banii ăștia, că nu stau cu ei în casă, trebuie să fac rost de bani, nu știu ce. El zice: dacă nu vii cu banii, e nasol pentru tine. Zic: haideți să căutăm o variantă de mijloc că nu pot să vă dau 260.000 de euro să dispăreți cu banii și mă și trimite ăla în judecată. Nu, nu, nu că e închisă, că ai văzut că s-a întâmplat exact cum am am zis eu și nu știu ce. Și am zis așa: șefu, dar dacă vă aduc o tranșă și când vine clasarea, el zice că vine clasarea în ianuarie, când vine clasarea în ianuarie mă sunați și vă dau și restul, să am și eu o garanție. La care el îmi spune că este de acord, că vrea jumătate până joi, adică mâine la ora 6 jumătate și îmi spune unde să vin cu banii.

Vlad Cosma: În speță la restaurantul Argentin, etajul 1, Mall Băneasa. Să aduc banii într-o geantă de laptop, să mă așez la o masă din separeu, că cică e un separeu acolo. Să beau o cafea și să las geanta acolo și să plec.

Mi-a spus că o să fie acolo, dar dacă îl văd să nu îl salut, că o să mai fie cu niște persoane și să nu ne băgăm în seamă, eu să îmi văd de drumul meu. Mă va căuta pentru partea a doua când știe că îmi vine clasarea, ori săptămâna viitoare, ori la începutul lui ianuarie.

Îmi spune, de asemenea, că este posibil ca, pe viitor, la anul, sora mea să aibă și ea o problemă la Parchetul General, că dacă va fi aceeași situație, mă va căuta și atunci ca să rezolvăm și că eu am în el un prieten pentru viitor. Ne luăm la revedere și am plecat. De atunci mă frământ că am atâtea variante.

Mircea Negulescu: Pe omul ăsta l-ai cunoaște după o fotografie, după ceva?

Vlad Cosma: Da! Eu m-am gândit că ori e DNA-ul, îmi face mie un flagrant.

Vlad Cosma: Omul are relații acolo, ori la procuror, ori la polițist, ori la grefieră, că a știut ce s-a întâmplat și știe, și aici sunt două variante: ori e pe blat cu procurorul, care vor să ia bani și să închidă speța cu mine, ori nu e pe blat cu procurorul, dar e pe blat cu ceilalți, de sub el, știe că procurorul o să îmi dea clasare, că sunt nevinovat și vrea să mă jumulească, știind că o să îmi vină clasarea. Îmi spune că ai deja o pedeapsă cu suspendare, n-o să îți mai iei achitare.

Mircea Negulescu: Dar tu nu l-ai înregistrat pe nimic pe speța asta? Ai înregistrarea?

Vlad Cosma: Da!

Mircea Negulescu: La care?

Vlad Cosma: La a doua. La prima m-am gândit că e SRI-ul și doar nu mă duc la SRI.

Vlad Cosma: Problema e că fără flagrant nu mai am de unde să îl găsesc pe omul ăsta. Altfel nu crede nimeni, o să zică că m-am înregistrat eu cu țiganii din….

Vlad Cosma: I-am zis: dar cum dracu\” te-ai gândit să mă suni normal? Și mi-a zis că e un telefon sigur.

Mircea Negulescu: A doua oară te-a sunat?

Vlad Cosma: N-a mai sunat că stabilisem cu o zi înainte.

Mircea Negulescu: Și acum nu te mai sună deloc.

Vlad Cosma: Nu mai sună, mă așteaptă mâine la Argentin, la masa unui separeu, cu bănuții. Ori îmi face cineva o manevră, ori știe că imi iau clasare și vrea să mă jecmănească. Știe că sunt într-o situație grea, că nu scap de pușcărie și că sunt disperat și că mă urmărește și că mă ține cald și pentru la anul. Și îmi zice și de Andreea ca să îmi fie frică, eventual, se gândește că mă jumulește și la anul.

Mircea Negulescu: Dacă lucrurile stau cum stau și ăla ți-a pus doar întrebările astea, dar procurorul ți le-a pus? Le avea scrise? Da! Domnule, ia zi, de ce ai fost la întâlnire, atât?

Vlad Cosma: Mi-a pus vreo 5 întrebări, două nu prea aveau legătură. M-a întrebat dacă știu pe cineva la IPJ Prahova și ce întrebare e asta? Nu mai știu și, oricum, i-a arestat pe toți. Dacă știu pe cineva la ANAF care a studiat speța asta și că oricum și pe ăia i-a arestat. Și după aia a întrebat de întâlnirile astea, ai fost cu Alexe? Zic: domnule, am fost, dar nu pentru tigăi și bere. Noroc, am fost că vindea ăla un teren și m-am dus cu el că a insistat să merg cu el, dar cum te-ai dus cu el? Te intimida, avea ascendent asupra ta? Eu, știind ce trebuie să răspund, i-am zis că n-am vrut să mă duc, dar m-a înjurat de două ori și m-am dus că ce era să fac? Am avut și eu un rol decorativ, după aia nu știu ce a mai vorbit Alexe cu Patrick că nu m-am mai dus, a fost singura dată când m-am dus, că ăsta e adevărul.

Mircea Negulescu: Era mai… față de cum l-ai văzut prima dată era mai…?

Vlad Cosma: Era mai blând.

Mircea Negulescu: Era mai relaxat, nu mai voia să te ardă.

Vlad Cosma: Da, nu prea mai voia. Sunt cele două teorii: ori el, săracul, nu vrea să mă ardă, ăștia, cățeii de sub el au văzut ce urma să se întâmple și vor să mă jecmănească, ori e pe blat cu el. Dar mie, aici îmi apar două probleme mari: dacă voi i-ați luat lui dosarul anul trecut, și i l-ați dat înapoi, omul nu se gândește că poate am drum pe aici, poate… înțelegi? Cum să vină să îmi ceară 260.000 de euro când știe că voi le-ați zis. Bă, stai așa, dosarul, ia dosarul. Mi-e greu să cred că e atât de inconștient procurorul.

Mircea Negulescu: Păi da, dar anul trecut, când l-am luat noi, că nu mai știu.

Vlad Cosma: Fix acum un an, de Crăciun.

Mircea Negulescu: A stat un an, ce o fi zis? Au uitat, dă-i dracu\”.

Vlad Cosma: Au uitat ăia de el. După aia, când v-a luat el dosarul înapoi, în aprilie, știi, că tu l-ai mai căutat, dar ți-au spus că e în vacanță, că tra la la.

Mircea Negulescu: Da!

Vlad Cosma: Nu i-o fi frică că aflați voi, că… ăsta e singurul care nu se leagă. Cum are curaj acest nebun să îmi ceară acești bani. Eu am mai multe variante: mă duc și îi las un bilețel în pungă și îi zic: dacă mă mai cauți o dată în viața mea, te denunț. Am varianta să nu mă duc deloc. Am preferat varianta legală. Că risc să mă trezesc cu un flagrant. Riscul pentru mine fiind: dacă boul se supără să mă trimită în judecată. Asta e! Să mă trimită în judecată. Plus că mă cert cu Parchetul General.

Mircea Negulescu: De ce te cerți cu Parchetul General?

Vlad Cosma: Că o avea și el prieteni, colegi, vreo nevastă judecătoare.

Mircea Negulescu: Nu, nu are. Lasă-mă să vorbesc cu Lucian, vii mâine dimineață…

Vlad Cosma: Dacă se află, mai vine BIP mâine la 6 jumătate, că n-ai de unde să știi cu cine e conectat, dacă vorbești cu Lucian, cred că e ok, dacă află ăștia pe aici s-a jucat.

Vlad Cosma: Mi-am cumpărat geantă de laptop și am variante: îi pun ceva în ea, nu îi pun, îmi dați voi, nu îmi dați voi.

Mircea Negulescu: Păi tu ai 130.000 să…?

Vlad Cosma: Pai îți dai seama că n-am, dar prostul oricum o să vină să ia sacoșa, că el în mintea lui crede…

Mirce Negulescu: Dar tu pe înregistrare scrie 130.000?

Vlad Cosma: Nu! Că suma mi-a zis-o la prima întâlnire. La a doua doar mi-a zis să vin pregătit, unde ne întâlnim.

Mircea Negulescu: Păi la a doua ați discutat că nu poți să îi dai tot deodată. Da! Păi și atunci când ai zis că îi dai jumătate?

Vlad Cosma: A zis că e ok, că da, dar nu pronunță cifra. Asta e! Nu pronunță cifra.

Mircea Negulescu: Și tu cât ai disponibil să îi pui în…?

Vlad Cosma: N-am, ești nebun la cap? Am banii de Revelion, 3.000 de dolari. Dar n-aș vrea să îi pun că n-am cu ce să plec la Revelion.

Mircea Negulescu: Am înțeles.

Vlad Cosma: Nu e o problemă de bani, că omul nu o să se apuce să numere banii în restaurant. Omul o să ia geanta și pleacă cu ea. Și am stat și m-am gândit, probabil că m-a chemat acolo poate are blat la restaurantul ăla, poate trimite un chelner să o ia și noi, dacă înhățăm chelnerul, ăla să zică: nu știu, domnule, am găsit-o pe o canapea. A uitat-o un bou aici. Dacă o ia chelnerul, noi trebuie să vedem ce face chelnerul cu ea sau să răspundă la întrebări. Dacă o ia el, e închisă joaca. Indiferent că sunt bani în ea sau nu sunt bani în ea. E el, e vocea lui.

Vlad Cosma: Dacă îmi cerea 20.000…

Mircea Negulescu: Îi dădeai…

Vlad Cosma: Dar 260.000? BIP mea.

Mircea Negulescu: Dar de ce suma asta?

Vlad Cosma: N-am stat să negociez că m-am gândit că fuge gâsca. Că nici prejudiciul dosarului nu e atât, că ai o factură de 200.000 de euro la care ai prejudiciu 48.000 TVA-ul, adică sub 50.000 de euro. Dar n-am stat să intru într-o dispută, eu voiam să văd ce zice, ce… Mă gândeam, la prima întâlnire…

Mircea Negulescu: Dar cum arăta ăsta?

Vlad Cosma: La vreo 50 de anișori, cam ca mine așa, ca greutate, ca înălțime, ca… dar e om de sistem, nu era, a știut să mă cheme la întuneric, a știut ce am vorbit a doua zi, a știut ce mă întreabă.

Mircea Negulescu: 50 de anișori, subțire așa, mai înalt?

Vlad Cosma: Nu mai înalt ca mine, la 1,80.

Mircea Negulescu: Polițistul?

Vlad Cosma: Polițistul avea altă vârstă. 38…30, 35,38

Mircea Negulescu: Ți s-a părut că e avocat sau ceva?

Vlad Cosma: Nu! L-am luat la mișto, i-am zis domnule, ești și tu vreun portar pe acolo și ai aflat că… Nu, domnule, e cum îți zic eu. Ori e polițist, ori BIP vreun polițist sau polițistă, ori e trimis de procuror. Puteam să mă duc și eu, să le bat la ușă, să le zic: boss, a venit unul și îmi cere 260.000 să îmi închizi tu dosarul, dar cine mă crede? Că eu sunt un infractor condamnat cu 5 ani.

Mircea Negulescu: Nu că te crede, dar dacă l-a trimis el, îți dai seama că ia foc.

Mircea Negulescu: Păi nu merge decât să facem flagrant, problema este…

Vlad Cosma: Problema e că tu ești foarte ocupat!

Mircea Negulescu: Nu sunt ocupat.

Vlad Cosma: Problema e că nu știm omul dacă mă filează, dar probabil că o să stea pe acolo, să pregătească terenul. Eu cred, totuși, că are un blat la restaurantul ăla. Că sunt un milion de restaurante în București, să mă chemi fix la mall, unde e lume și tra la la. Ori trimite pe vreun chelner și așa ori se bazează pe ceva, pe vreo ieșire, are un scenariu în cap, dar el nu riscă să lase o sacoșă cu 130.000. Mai este varianta în care a vrut să mă jecmănească, a văzut că nu îi dau banii decât după ce văd clasarea, a acceptat în două tranșe, vine mâine, pune mâna pe cât a putut să pună și mai mă caută… niciodată. Îl doare în BIP! A luat 130.000, sărut-mana, pa! Îl doare în BIP de clasarea mea, dacă îi mai dau restul.

Mircea Negulescu: Păi da, dar e chestia că…

Vlad Cosma: Omul a încasat bănuțul, pa!

Mircea Negulescu: Ți-a zis asta! Ți-a zis exact ce te-a întrebat ăla. Mânca-ți-aș gura, adică…

Vlad Cosma: Exact!

Vlad Cosma: El poate să dea în primire pe cineva de acolo că au fost 3 persoane: polițiștul, procurorul și grefierul. Cu cineva din ăia trei a vorbit. Cu cine… o să ne zică el.

Vlad Cosma: E beton, dar bubuie Parchetul General! Sare în aer!

Mircea Negulescu: Păi nu bubuim, că nu știm! Noi vedem, el… trebuie să îi facem flagrant în cascadă. Ai înțeles? Adică îl luăm pe el, îl ducem așa, și el trebuie să spună unde se duce cu banii, dacă nu, se duce la pușcărie. O ia pe mâna lui și pleacă militar.

Vlad Cosma: Dacă sunt mai mulți, cum a zis el? Ce faci? Îi iei pe toți?

Mircea Negulescu: Nu îi iau pe toți că el o să pună mâna pe bani, nu? Da! Și vedem, dacă pune el mâna, dacă trimite ospătarul, vedem care…

Vlad Cosma: Da! Asta înseamnă să fiți voi foarte bine organizați, să nu fugă ospătarul pe geam, să nu dispară de sub escortă, nu știu. Adică îți trebuie vreo 2-3 oameni.

Mircea Negulescu: La ora 18.00 are loc întâlnirea?

Vlad Cosma: la 18, 18.30, se aude, oricum.

Mircea Negulescu: E mare înregistrarea a doua?

Vlad Cosma: Păi e una singură. 20 de minute.

Mircea Negulescu: Păi asta trebuia să mi-o dai de astăzi, ca să îi fac ăla, mânca-ți-aș gura.

Vlad Cosma: M-am gândit că îmi faceți voi o manevră.

Mircea Negulescu: Ce manevră să îți facem noi?

Vlad Cosma: Nu știu, boss. M-am gândit și eu la toate alea. Când vine unul și îți cere 260.000 de euro să îmi claseze un dosar, n-am știut cine. Mi-am ros unghiile toată ziua și am ales calea legală că puteam mâine să mă duc să îi pun înregistrarea să îi las și bilet. Dacă mă mai cauți, mă găsești la Antena 3. Și tu și Ceort!

Mircea Negulescu: Eu vorbesc mâine cu Lucian, vine Mihai al meu care nu are treabă cu Bucureștiul, îți ia denunțul, trebuie să îmi aduci dimineața înregistrarea ca să pot să o dau să o prelucrez. 20 de minute înseamnă 8 ore de redare. Cum adică? Păi lucrează, ca să redai…

Vlad Cosma: Păi o faci a doua zi.

Mircea Negulescu: Păi eu trebuie să o am făcută.

Vlad Cosma: O asculți, vezi despre ce e vorba.

Mircea Negulescu: Trebuie să îl identificăm pe asta, să vedem…

Vlad Cosma: Problema este că mâine s-ar putea să stea după mine. Dacă vin pe aici, pa! Adică vin dimineață dacă vrei, la 5, la 6, la 7 la BIP mea, dar nu o să pot să stau 7.000 de ore că s-ar putea să stea în gardă mâine.

Mircea Negulescu: Adică să te urmărească prin Ploiești?

Vlad Cosma: Să mă urmărească, poate e procuror și se uită unde mi-e telefonul, nu știu. De aia, nici acum nu mi-am luat telefonul. Mi-am luat un telefon să aibă cine să mă ia de aici.

Mircea Negulescu: Deci, pe mine m-ai amuțit!

Vlad Cosma: Și pe mine m-a amuțit și nu știu ce se întâmplă.

Mircea Negulescu: Păi lasă-mă că acum o să stau de vorbă cu șeful și mâine dimineață.