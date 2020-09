Imaginile groazei de la un azil din Făgăraș (FOTO)

Imagini revoltătoare de la Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice din Făgăraș. Gândaci prin saloane, prin paturi și chiar pe vârstnicii imobilizați la pat, pâine mucegăită și chiar angajați ai centrului care dorm afară, scrie Făgărașul Tău.

Imaginile au ajuns și la Primăria Făgăraș iar în cadrul unei conferințe de presă, edilul șef al orașului cere public ca asociația care administrează centrul să predea această activitate Primăriei Făgăraș, pentru că în ultimul an au fost mai multe plângeri în acest sens. Conducerea centrului, prin vicepreședintele asociației din Brăila, spune că aceste poze sunt o „făcătură“ și că au fost făcute chiar de unii din angajații centrului. La fața locului au ajuns și reprezentanții DSP Brașov, care au constatat mai multe nereguli, inclusiv prezența gândacilor. Unitatea a fost sancționată cu amendă de 10.000 de lei și cu obligativitatea luării unor măsuri rapide în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Comunicatul integral al Primăriei Făgăraș, mai jos:

În urma publicării de către mass-media a imaginilor surprinse în Centrul pentru Vârstnici Aviv, Primăria Făgăraș face următoarele precizări:

Ruda unui beneficiar al centrului administrat de Asociația Vlavian Brăila, situat pe strada Cetății nr. 40, a sesizat Primăria Făgăraș referitor la o serie de nereguli foarte grave privind igiena și funcționarea acestuia.

Situația descrisă de cetățean este confirmată de fotografiile atașate sesizării și, ulterior, de inspectorii DSP care au aplicat mai multe sancțiuni în valoare totală de 10.000 de lei, în urma unui control.

Primarul Făgărașului, Gheorghe Sucaciu – în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea 215/2001, Art. 61, alineatul 2 – a sesizat instituțiile competente pentru a lua măsurile legale ce se impun – Direcția de Sănătate Publică (DSP), Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), Poliția.

Pe numele asociației în cauză există o plângere penală depusă de primarul Făgărașului și o notificare prin executor judecătoresc de evacuare a clădirii, după ce Primăria Făgăraș a primit mai multe sesizări de la aparținătorii beneficiarilor serviciilor centrului, dar și de la angajați. În urma verificărilor efectuate de către primărie s-a constat că centrul funcționează doar în baza unor licențe provizorii eliberate în mod repetat, iar conducerea AJPIS a fost informată oficial încă din aprilie 2020.

De asemenea, despre disfuncționalitățile constatate au mai fost înștiințate, prin adresele cu nr. 31913/28.04.2020 și 32173/06.05.2020: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa de Asigurări de Sănătate, Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov.

Precizăm că, în urma situației dezastruoase constatate, Primăria Făgăraș a făcut demersurile necesare pentru preluarea activității și angajații centrului, printr-o asociație în care este membră alături de Spitalul Municipal Făgăraș și Direcția de Asistență Socială Făgăraș.

Textul complet al sesizării înregistrate la Primăria Făgăraș,cu nr. în care a fost anonimizat numele cetățeanului:

„Ma numesc (…), locuiesc in Fagaras si as dori prin prezentul e-mail sa va sesisez unele lucruri care mai se par foarte grave in ceea ce priveste Centrul de Persoane varstnice din Fagaras, str Cetatii administrat de Asociatia Vlavian Braila. In aceasta seara am primit pe telefonul mobil personal, un set de poze din interiorul centrului in care se observa conditiile in care sunt ingrijite persoanele varstnice de acolo. Gandaci peste tot, inclusiv pe fata uneia dintre persoanele internate in centru, paine mucegaita, carne de pui cu pene, saltele mucegaite etc.

Citez din ceea ce mi-a spus o parte din personalul de ingrijire : ,,Am intrebat ce facem ca nu putem dormi in camere din cauza gandacilor si ni sa spus sa scoatem paturi afara sau saltele sa dormim”.

Din poze deduc ca s-au conformat si au dormit afara. Eu sunt fiul unei persoane internate in acest azil, si in setul de poze pe care il voi atasa voi include si o fotografie cu ultima chitanta, aferenta lunii septembrie. Platesc 2900 RON pentru ceea ce vedeti in fotografii.

Va rog prin acest e-mail sa luati masurile de control, si de sanctionare a celor vinovati de aceasta situatie. Si sa va asigurati ca aspectele sesizate de mine vor disparea cat mai curand dintr-un loc in care curatenia trebuie sa fie sfanta. Mai ales in situatia prezenta cauzata de pandemia de COVID-19.

Va multumesc si astept un raspuns in care sa-mi spuneti ce masuri au fost luate!!

Va rog sa-mi trimiteti un numar de inregistrare al sesizarii on-line”.

Compartiment Relații Publice

Continuarea și mai multe poze, AICI.