În etapa a 12-a a Seriei a 5-a din Liga a 3-a de fotbal au evoluat, astăzi, toate cele trei echipe brașovene.

De departe cel mai spectaculos duel al după-amiezii a fost SR Brașov – CSO Plopeni, scor 4-4. Confruntarea a început cu o întârziere de aproape 20 de minute, întrucât la Stadionul Tineretului nu exista nicio ambulanță. Stegarii au fost conduși cu 0-2 după primele 10 minute, însă au revenit spectaculos și la pauză conduceau cu 4-2 după reușitele lui Dragoș Sandu, Cenk, Răchișan și Olteanu. Galben-negrii au fost, însă, egalați în repriza secundă și au ratat o bună șansă de a se apropia de locurile de play-off.

ACS Kids Tâmpa a obținut prima victorie în actualul sezon al Ligii a 3-a, 1-0 (1-0) cu FC Hermannstadt II, sâmbătă după-amiază. Tinerii jucători ai Tâmpei au făcut o primă repriză bună pe ICIM, dominându-și adversarul și având câteva bune oportunități de a marca. După două ocazii mari ale lui Bugnar, la una dintre ele mingea lovind bara, Nechita a înscris în minutul 40, după un corner. În partea a doua, sibienii au preluat inițiativa, fără însă a avea ocazii mari de poartă, iar pe contraatac brașovenii au mai țintit bara de două ori, prin căpitanul Kerekes și prin nou intratul Garvalov.

„Ne doream de mult timp să câștigăm, acum am reușit să facem un joc bun atât ofensiv cât și defensiv. Terenul a fost greu, însă am stat bine în teren. Am mai avut ceva ocazii pe contraatac, nu le-am fructificat, dar este bine că am luat trei puncte„, a declarat Ciprian Anghel, unul dintre antrenorii de la Kids Tâmpa.

„O victorie meritată, pe care o așteptam de ceva vreme. Asta dovedește că avem caracter. Am reușit să avem posesie, am încercat apoi și contraatacul, am mai avut situații de a marca. Sperăm să căpătăm încredere, iar pe final de an să adunăm cât mai multe puncte„, a punctat și Vasile Tatarciuc, celălalt tehnician al „urșilor”.

În acest joc a debutat, pentru Kids, tânărul Andrei Vasu, născut în 2005.

Kids Tâmpa: Alexă – Stoica (89 Andrieș), Mihăilă, Cupu, Zota – Moldovan, Dima (86 Garvalov) – Nechita, Spăraru (89 Vasu), Bugnar (76 Dumitraș) – Kerekes

Cea mai bine clasată echipă brașoveană, Olimpic Cetate Râșnov, a câștigat meciul de acasă, împotriva celor de la Sepsi OSK 2, scor 1-0. Singurul gol al confruntării a fost marcat de Drugă, din penalty. Râșnovenii au 19 puncte și au urcat pe locul 4, ultimul care asigură prezența în play-off.

FOTO: Facebook / CS Olimpic Cetate Râșnov