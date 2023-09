La finalul acestei săptămâni, între 22 și 24 septembrie, pe Valea Cărbunării din Râșnov sunt programate două etape, la feminin și masculin, din Cupa Mondială de vară la sărituri cu schiurile. La acest Grand Prix vor lua parte 100 dintre cei mai valoroși săritori cu schiurile din lume. Sportivii provin din 17 țări. Competiția este una extrem de importantă întrucât punctajul obținut la Râșnov va conta în stabilirea clasamentului pentru calificarea la Jocurile Olimpice de iarnă. Din partea României vor concura, la feminin, Dana Haralambie, Alesia Mîțu, Diana Trâmbițaș și Delia Folea, iar la masculin Daniel Cacina, Mihnea Spulber și Andrei Feldorean. Care sunt așteptările de la sportivii noștri ne spune Puiu Gaspar, secretarul general al Federației Române de Schi-Biatlon:

În acest an, în luna august, am avut un loc 2, un loc 4 și un loc 8 la seniori. În primul rând Dana Haralambie care vine după un loc 9 la Szczyrk, este pentru prima dată în istoria României când un sportiv român intrp în top 10 mondial. La ora actuală este pe locul 11 în urma punctelor acumulate la competiții. La băieți putem să sperăm că atât Cacina, cât și Spulber, pot să facă un top 20.

Primăria Râșnov a depus la Compania Națională de Investiții un proiect pentru modernizarea bazei de sărituri cu schiurile. Pe Valea Cărbunării ar trebui să se amenajeze tribune pe șase etaje, cu o capacitate totală de 2500 de locuri, nocturnă, dar și multe alte facilități. Valoarea totală a investiției va fi de 11 milioane de euro. Ne oferă detalii primarul din Râșnov, Liviu Butnariu:

Anul acesta putem să spunem că am făcut pași foarte mari în această direcție. Proiectul este prins, deja, pe lista-sinteză a Companiei Naționale de Investiții. Cu studiu de fezabilitate îl avem în proporție de 90% gata. Avem o clădire de aproximativ 800 de metri pătrați în care vor fi vestiarele, camerele de ceruit, tot ceea ce ține de organizare, cabinet medical, cabinet antidoping.

A devenit deja o tradiție ca evenimentul de la Râșnov să fie susținut de Consiliul Județean Brașov. Vicepreședintele Ciprian Sterpu ne-a declarat:

Avem un parteneriat onorant cu Federația Română de Schi-Biatlon. Care are deja 6 ani. Indiferent că este vorba de Cupă Mondială sau Continentală, atunci când am fost solicitați am făcut tot posibilul să fim implicați în aceste evenimente care reprezintă o mândrie pentru tot județul Brașov. Continuăm și anul acesta implicarea. Îi invităm pe turiști și brașoveni să vină la acest eveniment de talie mondială și să fie alături de sportivii români, care în mare parte sunt brașoveni.

Odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare, baza sportivă de la Râșnov va putea găzdui competiții mondiale în nocturnă, cum ar fi spectaculoasa Combinată Nordică. În prezent, România ocupă locul 6 pe națiuni la feminin și locul 13 la masculin. Vineri, la Râșnov, sunt programate antrenamentele și calificările, de la ora 15.30, iar probele vor începe, atât sâmbătă, cât și duminică, de la ora 11.00. Intrarea este liberă.