Începând de astăzi Braşovul va fi conectat aerian de oricare dintre municipiile din ţară care au aeroport şi din afara ţării ceea ce reprezintă o mare oportunitate pentru braşoveni şi pentru cei care doresc să călătorească, a declarat, joi, preşedintele PNL Nicolae Ciucă, prezent la inaugurarea Aeroportului Internaţional Braşov.

”Mă bucur foarte mult că am posibilitatea să particip la acest eveniment deosebit de important. Am putut să constatăm cu toţii emoţiile pe care le-a avut şi încă le are domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, Adrian veştea pentru că este un moment deosebit de important pentru care a depus foarte mult effort şi suflet. Nu de puţine oriam discutat cu dumnealui despre acest moment al finalizării şi inaugurării Aeroportului din Braşov”, a spus Ciucă, potrivit News.ro.

Potrivit liderului PNL, ceea ce este important este relevanţa pentru tot ceea ce înseamnă o astfel de infrastructură pentru Municipiul Braşov, pentru judeţ şi pentru cee ace înseamnă activitate economică, socială şi turistică pentru această zonă a Braşovului şi judeţelor vecine.

”Ştim cu toţii care este potenţialul atât economic cât şi cel turistic pentru această zonă exceptional de frumoasă din ţara noastră”, a precizat Nicolae Ciucă.

Acesta a arătat cel puţin trei lucruri se întâmplă astăzi, pe de o parte inaugurarea Aeroportului, preşedintele CJ Adrian Veştea îşi va depune demisia şi va intra în votul Parlamentului, pentru a devein membru în Cabinetul viitorului premier Marcel Ciolacu şi cel de-al treilea lucru este relevanţa pe care acest aeroport o va aduce judeţului şi zonei: ”Este vorba de relevanţa economică, este vorba de relevanţa turistică, este vorba de relevanţa aducerii Braşovului la un alt nivel de dezvoltare, pe o altă treaptă în ceea ce priveşte raportarea la ceea ce se poate întâmpla bine la Braşov”, a completat el. Ciucă a menţionat că ”este o reuşită a autorităţilor locale şi a precizat că suma pe care au investit-o în acest aeroport, aproximativ 140 de milioane, vine în două proporţii oarecum dezechilibrate, 115 milioane de la fondurile autorităţilor locale şi 25 de milioane din fonduri guvernamentale”. ”Este un exemplu de obiectiv care se poate realiza cu o contribuţie majoritară a autorităţilor locale şi desigur cu sprijin acolo unde e necesar din partea autorităţilor centrale”.

”Este important ca şi de acum înainte să punem mai mult preţ pe ceea ce înseamnă proiecte dezvoltate în acest tandem, autorităţi locale-autorităţi centrale şi viceversa. Se pare că este o formula prin care putem realiza lucruri. Din punct de vedere economic, ştim cu toţii ce înseamnă o astfel de facilitate. Din analize, reiese foarte clar că acolo unde există un aeroport se constată o creştere imediată a investiţiilor străîne directe de aproximativ 5%. Ştim cu toţii cât de mult ne dorim să avem infrastructură prin care să ajungem într-un loc sau altul cât se poate de repede. Începând de astăzi, Braşovul va fi conectat aerian de oricare dintre municipiile din ţară care au aeroport şi din afara ţării ceea ce reprezintă o mare oportunitate pentru braşoveni şi pentru cei care doresc să călătorească în şi dinspre Braşov”, a mai afirmat Ciucă.

Preşedintele Senatului a declarat, totodată, că ”este important ca acest model de infrastructură aeriană, această facilitate de transport aerian să fie extinsă şi pentru celelalte segmente de conectivitate”.

Nicolae Ciucă a spus că a discutat cu ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu şi sunt foarte aproape de conectarea Braşovului atât cu Făgăraşul şi Sibiul, cât şi partea de conectare a Braşovului pe mult aşteptata rută Braşov-Comarnic.

”Este important ca toate aceste obiective să se înfăptuiască, să fie semnate documentele finale prin care să se treacă la treabă”, a mai spus Nicolae Ciucă.

