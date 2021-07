Ce a declarat ciclistul brașovean Eduard Grosu după abandonul de la Jocurile Olimpice

România a fost reprezentată la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de ciclism de către Eduard Grosu, care nu a reușit să termine cursa de fond din cauza condițiilor meteorologice. După încheierea competiției, sportivul a declarat, pentru Agerpres, că este mândru de ceea ce a trăit în această vară, reprezentându-și țara.

Eduard Grosu nu a putut termina cursa de fond de la Jocurile Olimpice din cauza căldurii sufocante, însă a făcut o figură frumoasă în evadarea zilei. După competiție, sportivul a declarat că este mândru că a reușit să arate tricoul României întregii lumi la Tokyo.

„Strategia a fost una bine aleasă, am reușit să fiu prezent în evadarea zilei, am avut un avans de 20 de minute, dar din păcate căldura mi-a pus probleme foarte mari și în ultimul kilometru al primei cățărări lungi, care ajungea pe lac, am pierdut contactul cu cei cinci care au mai rămas în evadare. Am continuat de unul singur pentru aproximativ 50 de kilometri, pe muntele Fuji am fost prins de pluton, am reușit să mai rezist acolo undeva la 20-30 minute. Dar apoi am pierdut contactul cu plutonul și imediat în vârful Muntelui Fuji am fost oprit de comisari pentru că aveam o întârziere mai mare de cinci minute față de grupul fruntaș.

A fost un ‘Out of time limit’, în afara timpului de control. Căldura a fost problema mea cea mai mare. Pe finalul cățărării, mă durea foarte tare capul, am început să am frisoane, pielea de găină, din cauza căldurii, și nu am reușit să mă exprim 100%. Din nefericire, condițiile de aici au fost puțin vitrege cu mine, pentru că de obicei nu îmi place căldura. Am crezut că azi, fiind și puțină ploaie, o să reușesc să trec mai bine, dar cu temperaturi de 38-40 de grade Celsius pe o cățărare, când te bate soarele în cap, e dificil și pentru mine a fost o problemă acest lucru.

A fost o experiență foarte frumoasă, am reușit să ‘fim pe televizor’ timp de trei ore, să arăt tricoul României întregii lumi, ceea ce până în momentul de față nu s-a mai întâmplat în ciclism. Sunt bucuros pe de o parte, pentru că am reușit să fiu în față, pentru cel puțin 140-150 km, dar din păcate rezultatul final nu a fost cel pe care mi l-am dorit, însă este o experiență care cu siguranță mă va ajuta pe viitor și sper că la Paris, în 2024, traseul va fi unul mai adaptat la caracteristicile mele și cu experiența căpătată aici și dacă vom reuși și noi să avem o echipă națională mai puternică, cu cel puțin doi trei sportivi la start, care să mă poată ajuta, probabil voi reuși să fac și un rezultat. Dar, în condițiile date, a fost maximum pe care l-am putut obține astăzi„, a declarat Eduard Grosu, potrivit Agerpres.