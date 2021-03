BASCHET: O victorie și un eșec pentru Olimpia CSU Brașov

Echipa de baschet feminin Olimpia CSU Brașov se întoarce de la turneul de la Cluj cu o victorie si o infrangere.

In prima zi a turneului echipa noastra a pierdut cu una dintre cele mai valoroase echipe din campionat, chiar daca inceputul bun de meci a fost de partea noastra, experinta jucatoarelor de la Arad a dus ca la finalul meciului sa fie o victorie pentru fetele din Arad.

Olimpia CSU Brasov – FCC Baschet UAV Arad 45-74 (18-15; 9-22; 13-22; 5-15)

Corda – 16 pcte, 1 recuperare, 2 asisst-uri; Pesovic – 13 pcte; 4 recuperari; 4 asisst-uri; Amira – 10 pcte, 3 recuperari, 2 asisst-uri; Craciun – 2 pcte, 8 recuperari si 2 asisst-uri; Dickey – 2 pcte, 3 recuperari si 2 asisst-uri; Florea – 2 pcte; Mcdonald – 6 recuperari; Nan – 5 recuperari; David – 2 recuperari; Francu – 1 recuperare; Kelemen – Radin – 1 asisst;

In al doilea meci, Olimpia a intalnit echipa gazda si una dintre puternicele echipe din campionat. La pauza mare, ecartul dintre clujence si echipa noastra a fost de 24 de pcte in favoarea noastra, dupa pauza clujencele au intrat si mai motivate in teren astfel ca a rezultat un meci strans, echilibrat, in care olimpicele au gestionat mult mai bine finalul de meci, astfel ca victoria a fost a noastra.

Olimpia CSU Brasov – CS Universitatea Cluj-Napoca 78 – 71 ( 34-10; 20-10; 8-24; 20-23)

Pesovic – 23 pcte, 6 recuperari si 6 asisst-uri; Dickey – 19 pcte, 8 recuperari si 2 asisst-uri; Corda – 15 pcte, 3 recuperari si 6 asisst-uri; Amira – 9 pcte, 9 recuperari; 2 asisst-uri; Craciun – 8 pcte, 2 recuperari si 1 asisst; Nan – 4 pcte, 7 recuperari si 1 asisst; Ciciovan – 1 recuperare

Dupa cele două meciuri (etapele 17 si 18) de la Cluj, echipa se claseaza pe locul 4 cu 31 de pcte la egalitate cu locul 3 (aradencele avand avantajul celor 2 victorii in fata noastra) avand un avantaj de 3 pcte fata de locul 5 (CSU Cluj-Napoca).

Urmatorul turneu va avea loc week-end-ul viitor (20-21 Martie) la Targoviste, unde vom juca impotriva celor de la CSM Satu Mare (sambata) si CSU Rookies Oradea (duminica).