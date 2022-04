Un bărbat a fost găsit mort joi seară, în jurul orei 22.00, în incinta Gării Brașov, scrie MyTex.

El a fost descoperit întâmplător de cineva care trecea prin zonă – la intrarea în tunelul care duce spre liniile de cale ferată. Observând că e ceva în neregulă, i-a alertat pe polițiștii TF. Unul dintre ei a încercat manevre de resuscitare, până la sosirea echipajului medical de la Ambulanță, care a continuat manevrele, dar bărbatul nu a putut fi readus la viață.

„Un decedat în gara Brașov (…). Am trecut prin acea zonă și am observat că acel bărbat stătea nemișcat în poziția care se vede în foto. M-am dus către acel bărbat să văd ce se întâmplă, cu speranța că îl voi ajuta cu ceva, dar am observat că nu mai mișca. De îndată ce am simțit că ceva nu este în regulă am fugit către postul de Poliție TF”, a scris pe Facebook Giany Giany.

Fotomontaj Mytex.ro