Astăzi începe Festivalul de Film și Istorii de la Râșnov

Astăzi debutează, la Râșnov, ediția a 12-a a Festivalului de Film și Istorii (21 – 30 august 2020). Programul final cuprinde 29 de filme, 8 concerte, 16 dezbateri, Școala de Vară și peste 50 de invitați speciali cu care publicul larg va putea intra în dialog.

Un cocktail cultural à la FFIR, cu acces gratuit, dar locurile limitate pentru siguranță (maxim 250 de persoane) în Cetatea Râșnov. Publicul este asteptat în cele 10 zile să consume cultură în mod responsabil.

În timpul zilei ne vom delecta cu dezbateri ce vor fi transmise live atât pe pagina de Facebook a festivalului, cât și pe canalul Youtube. Trecutul va fi analizat, prin dezbateri precum cele despre Trianon, momentul 23 august 1944 între realitate și mistificare sau germanii din România după al Doilea Război Mondial, păstrându-se totuși atenția și asupra viitorului, în încercarea de a anticipa ce va urma (Reevaluări și reflecții despre viitorul Europei, Libertatea presei în perioade de criză, Ce și cum învață învingătorii? etc.).

Continuăm serile cu concerte bine asortate, de la Ada Milea și Mircea Baniciu până la Adrian Despot și om la lună. Nopțile le vom petrece tot sub cerul liber, în aerul răcoros de munte, vegheați de cetate, cu filme special alese, unele în premieră în România (Jojo Rabbit, Promisiunea zorilor/La promesse de l’aube, La poarta eternitâții / At eternity’s gate, Secrete oficiale / Official secrets s.a.). Nu vor lipsi nici filmele documentare, înscrise în competiție sau secțiunea specială, acestea putând fi urmărite online.

Programul complet este disponibil pe website si Facebook: www.ffir.ro / www.facebook.com/filmsiistoriirasnov

FFIR este fuziunea dintre trecut și viitor, 10 zile și un spațiu în prezent, în care oameni din culturi, medii și generații diferite, ajung împreună din același motiv: din pasiunea pentru filme bune, concerte faine și nopți de neuitat în grădina Cetății Râșnov.

Tema principală de anul acesta este Război și Pace, iar evenimentul a fost gândit și planificat pentru a se desfășura în două etape: 17 – 26 iulie şi 21 – 30 august 2020.

Festivalul de Film și Istorii Râșnov este un eveniment certificat Europe for Festivals, Festivals for Europe și Eveniment Responsabil, organizat de Primăria Râșnov, Asociația Mioritics și Asociația Râșnov Society. FFIR are susținerea unor parteneri importanți: German Marshall Fund, ETA2U, Schneider Electric, System Plus, Nespresso, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Ambasada Suedei, Ambasada Norvegiei, British Council România, Institutul Francez din România, Estonian Film Institute, Ambasada Olandei, Ambasada Irlandei s.a.