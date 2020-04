Astăzi începe deratizarea domeniului public, la Braşov

Începând de astăzi, 3.04.2020, se vor efectua servicii de deratizare pe suprafata domeniului public si privat al Municipiului Brasov.

Substantele utilizate sunt: Rattidon Pasta, Protect Plus Pasta, Deration Pellet, avand substanta activa bromadiolone si Agrorat Wax Blocks, avand substanta activa brodifacoum.

Produsele mentionate se regasesc in Registrul National al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umana de catre Ministerul Sanatatii si face parte din grupa Xn de toxicitate,

Facem apel catre toate cabinetele veterinare de pe raza Municipiului Brasov, ca in situatia in care apar ingerari accidentale de raticide in randul animalelor, sa utilizeze ca antidot vitamina K.

Pentru ca activitatile de deratizare sa fie eficiente, acestea trebuie efectate in mod unitar, la nivelul intregii localitati, atat pe domeniul public si privat, cat si la toti utilizatorii de pe raza Municipiului Brasov.

In acest sens facem apel catre cetateni, asociatii de locatari/proprietari, agenti economici si institutii publice sa efectueze activitatea de deratizare pe proprietati, in cladiri si in subsolul blocurilor, concomitent cu actiunea municipalitatii.

In cazul in care conditiile meteorologice vor impiedica desfasurarea acestor actiuni, perioada de efectuare a activitatilor va fi reprogramata. Această acțiune este derulată de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., in baza contractului de concesiune nr. 87 din 18.05.2015.