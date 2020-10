Corona Braşov şi SR Braşov se vor duela vineri, de la ora 15.00, pe Stadionul „Tineretului”, în runda a opta a Ligii 3, Seria a 5-a.

Înaintea confruntării, Corona este prima în clasament, cu 17 puncte, trei peste SR Braşov.

Antrenorul „stegarilor”, Liviu Nicolae, a vorbit în această dimineaţă despre duelul de mâine şi a precizat că a rămas cu un gust amar din cauza şicanelor împotriva echipei pe care o pregăteşte.

„Am discutat cu băieţii după meciul cu Blejoi, unde concentrarea la ultima fază nu a fost cea care trebuia. Cred că este important să corectăm aceste greşeli. Nu cred că psihicul băieţilor poate fi însă afectat, chiar dacă am fost egalaţi pe final. Am mare încredere în ei şi cu siguranţă au înţeles unde am greşit şi vom trata cu mai mare atenţie astfel de faze. Această săptămână a fost puţin altfel. Am întâmpinat o serie de lucruri care nu sunt normale. Stadionul «Tineretului» este folosit de ambele echipe, iar faptul că nu am avut acces la vetiarul pe care îl foloseam de obicei să ne facem antrenamentul de refarere mă detanjează. Nu sunt lucruri normale într-o competiţie.

Eu am spus că noi vom trata cu respect pe toată lumea, dar observ că cei din conducerea echipei pe care o vom întâlni mâine au o altă mentalitate, o altă gândire, care din punctul meu de vedere nu este cea normală, nu este cea care ar trebui să existe în ziua de astăzi. Sunt foarte deranjat, în primul rând pentru că băieţii mei sunt cei care nu au beneficiat de acest lucru. Dar îi asigur pe toţi că la ora jocului vom fi bine din toate punctele de vedere şi vom face tot ce putem pentru a obţine cele trei puncte. E un meci de campionat. Îl tratăm cu aceeaşi seriozitate, cu aceeaşi mentalitate. E un joc în deplasare, chiar dacă jucăm pe stadionul unde suntem acasă. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat mi-a lăsat un gust amar. Văd că se vorbeşte despre jucătorii mei, despre faptul că alţii au trecut pe la FC Braşov.

Eu spun doar că băieţii aceştia au valoare şi au înţeles să sprijine această echipă. Au înţeles să accepte condiţiile care sunt mult sub nivelul Ligii 3. Dar ei au adus această echipă în lupta pentru primele locuri, care ne pot duce în barajul de promovare. Cred că trebuie să primească apreciere. Nu este cel mai important meci al sezonului. Este un joc cu o echipă care beneficiază de condiţii peste nivelul Ligii 3. Noi trebuie să fim foarte chibzuiţi şi sa fim atenţi la cheltuielile pe care le facem chiar şi cu deplasările şi cu masa jucătorilor. Cei de acolo ar trebui să vorbească mai puţin şi să se gândească la faptul că e uşor să conduci o echipă când sunt bani.

Ce au făcut băieţii mei până acum, ne face să înţelegem că sufletul, dorinţa şi munca stau înaintea banilor. Nu este normal să punem presiune pe acest joc. Nu se câştigă nimic şi nu se termină nimic cu acest meci. Întâlnim o echipă cu jucători buni pentru nivelul Ligii 3. Cine se va impune va fi favorită să termine acest an pe primul loc. Dar mai sunt multe meciuri până la finalul sezonului, este o serie echilibrată şi se pot întâmpla multe. Vom câştiga şi vom încheia anul pe primul loc”, a declarat Liviu Nicolae.

Meciul de mâine va fi transmis pe pagina de Facebook SR Braşov.

Sursa: Realitatea de Brasov