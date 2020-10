Antrenorul principal al Coronei, Călin Moldovan, a declarat înaintea partidei de vineri, cu SR Brașov, că regretă că brașovenii nu vor putea vedea la lucru, pe stadion, două echipe formate din mulți jucători brașoveni.

„E un meci la fel de important ca și celelalte de campionat, un meci de trei puncte. Se întâlnesc două echipe din fruntea clasamentului, dar noi ne dorim sa câștigăm, așa cum ne dorim la orice meci atunci cand intrăm in teren. Cu siguranță și adversarii își doresc același lucru, astfel că eu consider că va fi un meci echilibrat, un meci care, așa ca o părere personală era de văzut, și îmi pare rău că nu pot fi și spectatori în tribună. Era bine, din punctul meu de vedere, ca brașovenii să vadă la lucru, două echipe formate din mulți brașoveni. Pentru că, aș vrea să nu se uite că și noi, chiar daca suntem o echipă nouă, avem atât la nivelul staffului administrativ, staff tehnic cât și la nivelul lotului de jucători, mulți brașoveni, și plus de asta suntem foarte mulți cei care am avut în decursul timpului, legături cu FC Brașov”.

Tehnicianul Coronei subliniază că din punctul Coronei de vedere, vor fi doar orgolii sportive la acest meci. „Vor fi doar orgolii sportive pe teren, din punctul nostru de vedere. Repet, nu avem de demonstrat nimănui nimic. Suntem o echipă de fotbal, muncim, ne antrenăm, jucăm și repet suntem o echipă formată din jucători, antrenori și conducători brașoveni, și nu există absolut nimic în plus decât că ne dorim să câștigăm pe teren”.

Călin Moldovan a mai adăugat că deși i-a fost ciudă de punctele pierdute la Plopeni, nu a fost supărat pe jucătorii lui, considerând că a fost un cumul de factori care a dus la acel rezultat de egalitate. „Nu am fost supărat pe jucătorii mei, am fost supărat pe ceea ce s-a întâmplat la Plopeni în repriza a doua, am pierdut două puncte pe care le-am avut în mână, a fost un întreg concurs de imprejurări care a dus la acel rezultat. Și greșelile noastre, și ghinionul poate, și două trei decizii de arbitraj, chiar daca nu din cauza arbitrajului am pierdut punctele, totul a făcut ca la final să am o stare de frustrare și ciudă că nu am reușit să luăm punctele. Dar, cu toate acestea, nicidecum nu am fost supărat pe jucători, ci doar pe niște greșeli făcute. Ca la fiecare meci, băieții au jucat, ne-am creat ocazii, am făcut risipă de efort, dar așa cum am spus, mai multe au fost împotriva noastră. Ce e important este că am trecut peste, ne-am pregătit bine și așteptăm cu încredere meciul de vineri”.

Partida dintre Corona Brașov și SR Brașov se va disputa vineri, de la ora 15.00, pe Stadionul Tineretului.

Sursa: Realitatea de Brasov