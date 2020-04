Angajații Primăriei Brașov, în șomaj tehnic!

Șomaj tehnic sau program de lucru redus pentru angajații Primăriei Brașov și ai instituțiilor din subordinea Consiliului Local.

„Având în vedere modul în care evoluează această pandemie, dar și impactul pe care îl are asupra economiei, în ultima perioadă am avut o serie discuții cu sindicatul, cu colegii din primărie și din instituțiile din subordinea Consiliului Local, pentru a identifica cele mai bune soluții pentru angajați. Asta, în condițiile în care o parte dintre ei nu mai pot să își desfășoare activitatea, în cazul altora activitatea este mai redusă și, în același timp, trebuie să îi protejăm pe oameni împotriva răspândirii coronavirusului. Într-o primă etapă, toți angajați care aveau zile de concediu restante din anul 2019, au trebuit să și le efectueze, toți cei care aveau ore suplimentare, acestea nu au fost plătite, ci s-au compensat cu timp liber. Cei care au dorit să stat cu copii acasă, au făcut acest lucru. Am introdus sistemul de telemuncă. Acum am ajuns într-o altă etapă, în care, pe lângă aceste măsuri, trebuie să mai introducem altele noi. Trebuie să ținem cont și de faptul că, în urma analizei pe care am facut-o cu Direcția Fiscală și Serviciul Buget, încasările la bugetul local vor fi reduse, astfel că această reducere va afecta și bugetul de cheltuieli privind salariile.

Pentru a face față acestei reduceri, trebuie să luăm măsuri din timp, astfel încât să ne asigurăm că vom putea să plătim salariile până la sfârșitul anului, iar angajații să nu își piardă locurile de muncă. Astfel, având în vedere prevederile OUG nr. 32/2020, angajații din instituțiile în care a fost sistată activitatea din cauza declarării stării de necesitate, au intrat în șomaj tehnic. În cazul celorlalți angajați, unde activitate trebuie menținută, am luat decizia de a reduce programul de lucru cu o zi și, implicit, reducerea cheltuielilor cu salariile. Sper ca în acest fel să reușim să echilibrăm balanța de venituri și cheltuieli a municipiului Brașov, iar după trecerea acestei pandemii, să reușim să revenim la normal” a declarat primarul George Scripcaru.