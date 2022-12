Anca Alexandrescu a răspuns la atacul vehement la adresa Realitatea PLUS de jurnalistul Dan Tăpălagă, în G4Media.ro, dublat de cel orchestrat de Sorin Oancea de la B1 TV. Aceasta a demontat, punct cu punct, vineri seară, la Culisele statului paralel, acuzațiile despre așa-zisul linșaj la adresa ministrului Transporturilor – Sorin Grindeanu. Acuzațiile au venit imediat după ce Realitatea PLUS a lansat campania de naționalizare a companiei Petrom.

„Domnilor de la G4 Media luati DEX-ul și căutați ce înseamnă linșaj.

Au dat exemple cu „dle Grindeanu, aveți zilele numărate, uitați cum arată pasajul Domnești, din 14 noiembrie”.

În ce constă linșajul? Pasajul Domnești ați văzut cum arată?

Mai mult, în presă a apărut informația că Grindeanu se vrea șef la SRI.

Mai departe. Dl Grindeanu se duce la Nuba. Păi au apărut imagini.

Luați DEX-ul și vedeți ce înseamnă linșaj.

Mai departe. Modernizarea căilor ferate propusă de ministerul condus de Sorin Grindeanu va duce la dispariția a peste jumătate din linii și stații. Ăsta e linșaj? E un material facut de cei care au constatat ca, in loc sa se mareasca numarul de statii, se micsoreaza, plus numărul de linii. În ce constă linșajul?

Mai departe. Alt linșaj din 14 noiembrie – Caracatița intereselor grupului de la Cluj s-a ramificat până Ionel Arsene, dar și la Sorin Grindeanu. Unde este linșajul la adresa lui Sorin Grindeanu?

Deci in ce constă linsajul? Doar asa, ca a trimis cineva cu liniute…

Mai am o intrebare, si ma adresez CNA, pentru ca in acelasi articol, colegii de la G4Media spun ca avem informatii ca s-au depus plângeri cu privire la acest linsaj. Există aceste plângeri? Pentru că am verificat și azi dimineață cu colegul care se ocupă de CNA și mi-a spus nu. Dacă și cum a ajuns această informație la G4Media, și la noi nu a ajuns?

În ce constă linșajul? Sunt date publice.

Noi l-am supărat de fapt pe dl Coldea”, a spus Anca Alexandrescu, vineri seară, la Culisele statului paralel, despre atacurile concertate la adresa Realitatea PLUS ale G4Media și B1 TV.

„Noi n-am facut linșaj la Sorin Grindeanu. Nu e viață privată dacă cumnata primește un post la inspectorat. E pe bani publici. Sau de ce s-a conectat DIICOT la RO-NET (proiectul de infrastructură digitală pentru mediul rural, în mandatul de la Ministerul Comunicațiilor, n.red.) , tot spunea că se lanseaza când era la ministerul respectiv”, a intervenit și jurnalistul Mihai Belu, la Culisele statului paralel.

Anca Alexandrescu: „Ați crezut că-l ajutați pe dl Grindeanu? Nu vă doriti ca ei sa traiasca altceva decât am trăit noi?”

„Aseară am văzut articolul de la G4 Media. Am avut o relație extrem de corectă cu Dan Tăpălagă. Indiferent de ce spune oricine, este un jurnalist foarte bun. Și eu mă voi purta ca o doamnă. Și cu dl Oancea, și cu dl Tăpălagă.

Nu mă refer doar la domnii Tăpălagă și Oancea, ci la toți cei care de foarte mulți ani de zile, în special după al doilea mandat al lui Băsescu, care a făcut acest stat paralel, care a luat vieți, a distrus această țară, care a incercat sa distruga acest popor, pot sa spun. Nu vă e de ajuns? Când sistemul le-a luat unora tot, le-au luat carierele, familiile, sanatatea dupa ce n-au mai avut nevoie de ei.

Aveti copii, dle Oancea, dle Tăpălagă, nu vă doriti ca ei sa traiasca altceva decât am trăit noi? Nu vreti să vă luați viețile înapoi?

Pot înțelege lucrurile până la un punct, dar să vii să arăți ca albul nu e alb si e negru, sa vii sa spui ca eu in emisiunile mele am facut pe dos decât am facut e prea mult. Știu dl Coldea este foarte deranjat. Și de la Guvern au vrut să mă dea afara. Daca am fost înlăturată de undeva, înseamnă că nu mi-am ținut gura, că am îndrăznit să spun altceva decât lingătorii de clanțe. Asta fac și astăzi.

Ați crezut că-l ajutați pe dl Grindeanu?

Din ce ați pornit aseară faceți cea mai mare greșeală.

Dl Oancea, și G4Media și B1, nu reușiți să demonstrați decât că sunteți parte din sistem. Să vii să spui ca am facut emisiunea ca dl Păcuraru, patronul Realitatea, să cumpere 10% din acțiunile de la Compania Națională Aeroporturi București? Ați fi constatat că am făcut exact pe dos, ca statul să păstreze acele acțiuni și să-i ia la rost pe cei care au votat împotrivă și că n-am fost de acord.

De ce au început acest atac?

Anca Alexandrescu: „Dle Grindeanu, dacă și de data aceasta scăpați, vă spun că, din acest moment va fi ori eu, ori voi”

Și, dle Grindeanu, dacă și de data aceasta scăpați, vă spun, nu e o amenințare, e un demers jurnalistic, că din acest moment va fi ori eu, ori voi. Acești băieți l-au determinat pe dl Sorin Grindeanu ei știu cum, ca pe 5 ianuarie să convoace Adunarea Acționarilor pentru a vinde acțiunile. Am documentul. Ei vă trimit după fentă ca să-și poată desăvârși treaba.

În urma emisiunii, DNA s a autosesizat si le-au cerut documentul pe care l-am prezentat in emisiune.

Vă promit, o femeie, că voi, toți bărbatii ăștia, cu ghilimelele de rigoare, se va lupta până la capăt.

Îmi doresc pentru copiii mei, și pentru ai domnilor Tăpălagă și Oancea, și celor supuși de dl Coldea, ca această țară sa scape de acest cancer. Nu se mai poate așa, nu mai merge”, a mai spus Anca Alexandrescu, vineri seară, la Culisele statului paralel.