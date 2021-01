În cele două zile ale finalului de săptămână, salvamontiștii au intervenit la 28 de evenimente.

Astazi, 24.01.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 16 cazuri de persoane, care s-au accidentat in timp ce practicau sporturile de iarna pe partiile din Poiana Brasov si Masivul Postavaru. Acestora li s-a acordat primul ajutor si au fost coborate in siguranta la baza muntelui, urmand ca 6 sa fie predate echipajelor Ambulantei sau SMURD venite in sprijin, care le-au transportat catre unitatile spitalicesti, pentru investigatii suplimentare.

Schiati intotdeauna cu o viteza in care sa fiti in permanenta in control, indiferent de manevrele celor dinaintea voastra. Adaptati viteza in functie de traficul de pe partie, conditiile meteo, starea zapezii si a partiei si nu in ultimul rand, nivelului vostru de pregatire, atat tehnica, cat si fizica. De la inceputul sezonului de schi, salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit in 158 cazuri, implicand 159 persoane care s-au accidentat, ratacit sau care au trebuit sa fie evacuate.

Practicarea sporturilor de iarna presupune responsabilitate, atat pentru siguranta proprie, cat si pentru a celor din jur!